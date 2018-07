Ma van a Nemzetközi Emoji Nap!

Tumble me down and I will sit

Upon my ruins, (smiling yet :)

Ugyan ez a világnap nem hivatalos, de 2014 óta folyamatosan megünnepli a világ az aprócska színes karaktereket, akik alapjaiban változtatták meg az internetes kommunikációnkat.A statisztikák szerint havi átlagban 250 millió emojit használunk Twitteren, Facebookon napi 60 milliárdot, ami elképesztő szám.Egy programozó készített is egy oldalt , ahol valós időben láthatjuk, ki épp milyen emojit posztol Twitterre.Az emojik segítségével a Twitter felhasználók röviden és lényegre törően fejezhetik ki az érzelmek széles skáláját; örömöt, bánatot, haragot, szomorúságot, szeretetet és millió-egy féle érzést, vagy cselekvést.Robert Herrick költő 1648-ban kiadott versgyűjteményében, a To Fortune (A szerencséhez) című versében felfedezte ezt a passzust Levi Stahl, amikor az egyetemi lapba válogatott régi verseket:avagyÜss hát le és leülökSaját romjaimra, (még mosolygok :)De még Abraham Lincoln egyik 1962-es beszédének leiratában is feltűnik a nevetést ábrázoló karaktersor, ráadásul egy olyan, ami a kacsintást szimbolizálja.Persze mindkét esetben arra lehet gyanakodni, hogy csak a véletlen szülte ezeket a karaktereket, de nagyon is értelmük van az adott helyen a szövegben.Ez a kettő a :-) és a :-( volt, tehát a klasszikus "orros" mosolygó és szomorú hangulatjel.Az SMS-ek terjedésével pedig ezek a jelek rohamosan terjedni kezdtek, újak születtek, majd a karakterspórolás miatt át is alakultak: lemaradt az "orrocska". Így született meg a :) és a :( vagy a :DAz emojik használata egy japán fejlesztő, Shigetaka Kurita nevéhez fűződik, aki az első, 176 emojiból álló karakterkészletet fejlesztette ki egy mobilszolgáltató számára. A japán fiatalember 1998-ban mutatta be az érzelmek és érzések kifejezésére szolgáló első karaktereket, melyeket az SMS-ek karakterlimitje hívott életre (hasonlóan a Twitter eredeti 140 karakteres limitjéhez!). Jelenleg 2789 emoji létezik már a világon! **A gyűjtemény ma már a New York-i Modern Művészetek Múzeumának állandó kiállításán tekinthető meg.Az emoji találkozása a #hashtaggelAz elmúlt évtizedben szinten minden fontos eseményhez született hashtag a Twitteren. A hashtagek mögött érdekes viták és izgalmas történetek rajzolódnak ki, néhányhoz külön emoji is tartozik, azért, hogy még inkább felhívják a felhasználók figyelmét ezekre a fontos témákra. Íme néhány speciális emoji, amelyek jól ismert hashtag-ek mellett jelennek meg:A #MeToo hashtag alatt az emberek a világ minden tájáról felhívják a figyelmet a mindennapi szexizmusra és megosztják a szexuális erőszakkal kapcsolatos véleményüket, gondolataikat. A levegőbe emelt kéz ennek a bátorságnak a szimbóluma.Egy amerikai iskolai lövöldözést követően egy Emma Gonzalez nevű diák érzelmekkel teli beszédet mondott, ami nem sokkal később sok ezer embert vitt az utcára. A megmozdulásokon tömegek kampányoltak és emelték fel szavukata a fegyverek és a fegyverlobbi ellen. A Twitter, a kampány mellé állva a #MarchForOurLives hashtaghez létrehozott egy ‘kézfogós’ emojit.A színes szivárvány szívvel a Twitter és felhasználói az életet és a szeretetet ünneplik, függetlenül nemtől és a nemi hovatartozástól. #Pride*Forrás: a Brandwatch legújabb "Emoji jelentése" eredménye**Forrás: UnicodeHttpool, a Twitter regionális képviselője