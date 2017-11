Ünnep a mai nap, a magyar nyelv napja,

örvendjen hát népünk apraja és nagyja!

Ha beszélünk, írunk, az járjon eszünkben:

édes anyanyelvünk, nagy kincs a kezünkben!

Általa mondjuk el lelkünk rezdülését,

adja a gondolat szép kivetülését.

Érzéseink sorát, szép szavakba öltjük,

a csend édes vizét tartalommal töltjük.



Nyelvünk megmagyaráz, hát legyél rá büszke,

szókincsünk is gazdag, lelkünk tiszta tükre.

Segít gondolkodni, támogatva elmét,

felhívja mi reánk a nagyvilág figyelmét!

Legyél hát rá büszke, s add át gyermekednek,

az okos ötletek a szóból erednek,

csiszolgasd tudását, mutass neki példát,

s mindennapjaidat magyar nyelven éld át!



Éljen a magyar nyelv, értelmezd az elvét,

műveld és csillogtasd, csiszolgasd az elméd!

Olvass, tanulj, akkor sokkal többet érsz el,

gondolkozz e nyelven, jó paraszti ésszel!

A Magyar tudatát a nyelv pallérozza,

gondolatra bírja, s így helyzetbe hozza.

Így születnek aztán, híres találmányok,

ettől bővülnek a tudós tudományok.



Használd hát nyelvedet nemzeted javára,

írj maradandót az öröklét falára!

Boldogulj általa, leld örömöd benne,

mintha gazdagságod csak ez a nyelv lenne!

Ünnep a mai nap, megünneplem nyelvem,

hiszem, ezért kellett ide leszületnem!

Hát büszkén használom, s szívből írom néked,

a magyarok nyelve maga a költészet!



Aranyosi Ervin: A magyar nyelv ünnepére

Ma van a magyar nyelv napja, amelyet közös versmondással, szavalóversenyekkel és díjkiosztókkal ünnepelnek országszerte.Az Országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává annak emlékére, hogyAz Anyanyelvápolók Szövetsége a Pesti Vigadóban tartja ünnepségét, amelyen átadják a Lőrincze-díjat és a Maróti István-emlékérmet, kihirdetik a szervezet 2017. évi országos pályázatának és A Magyar Nyelv Múzeuma Írj levelet Kazinczy Ferencnek! című pályázatának eredményeit, valamint kiosztják Balatonfüred városának díjait a Kisfaludy Sándor versmondóverseny győzteseinek.Az Országház ünnepi versmondó rendezvényén Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya mond köszöntőt. A magyar nyelv közös ünneplésében óvodáskorú gyermekek is részt vesznek Tamkó Sirató Károly, Kiss Dénes, Bella István, Fecske Csaba és Darázs Endre verseivel. Az Arany János-emlékévre tekintettel a központi ünnepségen Skype-on kapcsolják a nagyszalontai gyermekeket is.A Külgazdasági és Külügyminisztérium - Balassi Intézet rendhagyó szavalóversenyt hirdetett magyarul tanuló külföldi diákjai számára. Az Arany János verseit középpontba állító szavalóverseny döntőjén köszöntőt mond Hammerstein Judit helyettes államtitkár, az intézet vezetője, közreműködik a Makám együttes.A debreceni Református Kollégium Oratóriumában és a nagyszalontai Csonkatorony mellett ma több száz diák együtt szavalja el Arany János A legszebb virág című versét. A magyar nyelv napja debreceni programjaihoz számos helyi intézmény is kapcsolódik. Érdekes programokkal várják a fiatalokat és az érdeklődőket a Csokonai Színházban, a Déri Múzeum irodalom házában, a helyi közösségi házakban, könyvtárakban, a Kölcsey központban és az egyetemi közösségi térben, a nagyerdei víztoronyban.Balatonfüreden idén is csaknem száz helyi fiatal gyűlik össze az ország első, egykori kőszínházának oszlopainál, hogy Balatonfüred kulturális partnervárosainak diákjaival egy időben szavalják el Kisfaludy Sándor néhány versét.A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében ma rendezik a "Te aranyok Aranya!" című Arany János-szavalóverseny észak-magyarországi területi döntőjét.