Ma véget ér a Válótársak második évada

Az RTL Klub nagysikerű sorozata, a Válótársak évadzáró adással jelentkezik ma, a Barátok közt után. Bár a sorozattól egy időre el kell búcsúznia a nézőknek, cserébe a második évad utolsó része nem lesz romantikától és könnyektől mentes.A Válótársak második évadának befejező része igazán mozgalmas lesz. Joci (Lengyel Tamás) a szülőszobára száguld Szonjával (Földes Eszter). Zsófi pókerarccal nyújtja át a válási papírokat Bálintnak (Stohl András), akit teljesen letaglóz volt felesége ridegsége. Noémi (Tóth Andi) fergeteges születésnapi partit rendez, ahol szülei szeme láttára tapogatja egy fiú. Dávid (Scherer Péter) és felesége, Tamara (Balsai Móni) végleges döntést hoznak arról, hogy együtt vagy külön folytatják-e az életüket. Bálint (Stohl András) pedig méregdrága gyűrűt vásárol, már csak az a kérdés, mi a célja vele. Zsófi (Gubás Gabi) és Péter (Nagy Ervin) között pedig végre elcsattan az első csók.Az alkotók tehát gondoskodtak arról, hogy a Válótársak második évadának utolsó epizódja bővelkedjen elvarratlan szálakban is, így például az is kérdéses, hogy a három válótárs a jövőben is együtt tengeti-e majd az életét.