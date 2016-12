Macskát akart csempészni, lebukott a turista

Macskájával együtt visszaküldtek Új-Zélandról Kanadába egy turistát, aki az előírások megkerülésével, a kézitáskájába rejtve akarta becsempészni házi kedvencét a szigetországba.



A Vancouverből érkezett nő sáros csizmával jelentkezett vámvizsgálatra az aucklandi repülőtéren, ahol a lábbeli után át akarták világítani kézipoggyászát is. A vakációra érkező utas vonakodott átadni a táskáját, végül bevallotta, hogy Bella nevű négyéves cicáját rejtegeti benne.



A csempészési kísérlet miatt a nőtől megtagadták a belépési engedélyt Új-Zélandra és kötelezték, hogy a legelső járattal hagyja el az országot.



A biobiztonsági ellenőrzésekért felelős alapanyagipari minisztérium szóvivője ostobának, felelőtlennek és veszélyesnek nevezte a macskacsempész viselkedését.



A betegségek és paraziták behurcolásától tartó új-zélandi hatóságok csak nagyon szigorú feltételekkel engedélyezik kutya vagy macska bevitelét és csak bizonyos országokból, ebben az esetben is legalább tíz napot karanténban kell tölteniük az állatoknak.



A nő, aki elmondása szerint egy jó kis vakációt akart eltölteni férjével Új-Zélandon, a repülőgép személyzete és a többi utas elől is sikerrel rejtegette a kézitáskába dugott macskát a Vancouver és Auckland közti 11 ezer 300 kilométeres úton.



Az új-zélandi hatóság szóvivője szerint Bella bizonyára nagyon nyugodt és szófogadó állat, de az is lehet, hogy elkábították valamilyen szerrel.