Macskatudomány - Videó

A Macskák kis súlya és szuper erős lábai csak az első tényezőpáros. A hátsó lábuk ugrás előtt úgy működik, mint egy rugó. Ráadásul mikor megérkeznek az ugrásból is a hátsó lábukkal érkeznek meg. Azt is tudjuk, hogy főleg a szemükre hagyatkoznak a cirmosok, ezért van az, hogy egy egy árnyéknak is nekiugranak néha.