Madonna tavaly még meg tudta akadályozni, idén viszont elárverezhetik személyes tárgyait

Gerald Lebovits New York-i bíró hétfőn nyilvánosságra hozott határozatában elévülésre hivatkozva utasította el Madonna keresetét, amelyet egykori barátja, művészeti tanácsadója, Darlene Lutz ellen nyújtott be az énekesnő - írta a BBC News.A popsztár és Lutz még 2003-ban rúgta össze a port, majd miután egy évvel később peren kívüli megállapodással rendeztek egy műalkotás körüli jogi vitát,. A bíró szerint mindezek fényében az énekesnő nem perelhet az aukcióra bocsátott tárgyak miatt.A világsztár tavaly nyáron a bíróság közbelépését kérte a New York-i árverés előtt arra hivatkozva, hogy sejtelme sem volt arról, már nincsenek birtokában az árverésre kerülő tárgyak.Egy manhattani bíró akkor elrendelte Madonna személyes tárgyainak visszavonását az aukcióról.A sztár szerint Lutz, aki korábban gyakran volt a vendége, a tudta nélkül jutott hozzá személyes tárgyaihoz.A 22 árverési tétel között szerepel Madonna egy hajkeféje a hajszálaival, valamint a 25 évesen elhunyt Tupac Shakur amerikai rappertől kapott szakítólevél is. Az érzelmes levelet 1995-ben írta Madonnának a zenész, akit 1996-ban Las Vegasban lőttek le egy autóból. A pár annak idején titokban találkozgatott, amit Madonna csak a közelmúltban tárt a nyilvánosság elé.A levélben Tupac azt írja, hogy Madonna karrierjét ugyan segítené, ha kiderülne, hogy egy fekete bőrű rapperrel van együtt, ám az ő imázsa megsínylené, ha kiderülne, hogy egy fehér nővel randizik.Madonna korábban elmondta, egészen addig fogalma sem volt róla, hogy a levél már nincs a birtokában, amíg tavaly nem hallott az online aukcióról.Lutz ügyvédje "személyes bosszúnak" nevezte Madonna keresetét. A hírességekkel kapcsolatos információkra szakosodott TMZ.com honlap szerint a tárgyakat júliusban fogják elárverezni.