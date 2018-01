Mága Zoltán újévi gálája a TV2-n

Tizedik alkalommal köszöntötte az újesztendőt Mága Zoltán hegedűművésszel és világsztár vendégeivel 13 ezer néző Európa legnagyobb újévi gálaestjén. A Papp László Budapest Sportarénában állva tapsolt a publikum, akkora sikert arattak a klasszikus zeneművek, a szenvedélyes duettek, a virtuóz darabok és akönnyűzenei slágerek.



A hegedűművész ezúttal is neves nemzetközi sztárokat hívott vendégül. A jubileumi gálaesten fellépett a világ egyik legnagyobb zenei szaktekintélye, a tizenhatszoros Grammy-díjas David Foster, aki több Oscar-díjas film zeneszerzőjeként működött közre, és számos világsláger szerzője. Mága Zoltán jubileumi gálaestjén több szerzeményét is előadta, és közösen szerepelt a Prima Primissima-díjas hegedűművésszel. Foster mellett olyan sztárok is elfogadták a meghívást és léptek színpadra, mint Katharine McPhee, az American Idol győztese, Sheléa Frazier, jazzénekes és Aida Garifullina orosz operaénekesnő.



A koncerten Mága Jennifer a Puerto Ricoban született világhírű, amerikai operaénekes és crossover tenor,Fernando Varela duettpartnereként énekelte el a Prayer című dalt a szerző, David Foster zongorakíséretével. A legfiatalabb hegedűvirtuóz, ifjabb Mága Zoltán, aki a Budapesti Újévi Koncert hagyományának folytatója lesz, egy kiforrott művész profizmusáról tett tanúbizonyságot a fellépésével. A mindössze 12 éves zenész növendék játékát hatalmas tapssal fogadta a közönség. A gálán a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar játszott Cser Ádám vezényletével. Közreműködött a Készenléti Rendőrség Zenekara, Szalóki Béla karnagy vezetésével, a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay László Budapest Helyőrség Dandár Központi Zenekara, valamint a Katasztrófavédelem Központi Zenekara. Az est háziasszonya a TV2 műsorvezetője, Ördög Nóra volt.



A koncert legemlékezetesebb pillanatait január 28-án 14:55-től a TV2 nézői is átélhetik.