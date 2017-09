Magához csábította Stohl Andrást a TV2 - teljes a zsűri névsora

Liptai Claudia, Majka, Stohl András és Papp Szabi négyesével folytatódik a TV2 többszörös díjnyertes show-műsora, a Sztárban Sztár - jelentette be a TV2

Stohl András a második adástól csatlakozik az ítészek csapatához, mivel szeptember 10-én egy olyan előadásban játszik, amit már hónapokkal ezelőtt meghirdettek.

A TV2 Csoport egyik erőssége, hogy a legnépszerűbb képernyősök nálunk dolgoznak.

Stohl András átigazolásával újabb rendkívül népszerű és profi műsorvezetővel bővül a csapat. Amikor András jelezte, hogy színházi előadása miatt csak később tud csatlakozni, ezt természetesen elfogadtuk, így szeptember 17-én láthatják őt először a képernyőn a TV2 nézői, később pedig műsorvezetőként is feltűnik majd a csatornán. A Supernemes Papp Szabira azért esett a választásunk, mert Majkával korábban már több műsorban dolgoztak együtt, remek párost alkotva, emellett abban is bízunk, hogy az ő egyénisége és humora egy új közönséget is leültet a műsor elé.

– mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.

Megtörtént, amire a legkevesebben számítottak, Stohl András aláírt a TV2-höz, ő lesz Liptai Claudia, Majka, egy harmadik, egyelőre titkos személy mellett a negyedik zsűritag a Sztárban Sztár ötödik szériájában – tudta meg a Bors.

A hír annyira friss – csak most derült ki –, hogy valószínűleg még András legközelebbi barátai, színész kollégái sem tudnak róla, de nagy valószínűséggel sokakat meglep majd. Hogyne lepne, hiszen Stohl mint RTL-es arc maradt meg a az emberek emlékezetében.Évtizedeken át vezette ott a legnagyobb költségvetésű műsorokat, a Való Világ szériákat, a csatorna Reggeli műsorát – ez utóbbit tíz éven át, a Survivort, a Szombat Esti Lázat, a Csillag Születik című műsort, és a Királynő című szépségkirálynőválasztásokat is. András áprilistól vezeti a Class Fm reggeli műsorát, idén lett szabadúszó. Azért jött el a Vígszínháztól, mert nem bírta volna a reggeli rádiózással együtt csinálni, nagyon lefárasztotta volna. A színész a nyarat is végig dolgozta, leforgatta a Válótársak című RTL-es sorozat harmadik szériáját, de főszereplőként felbukkant a Pappa Mia című filmben is, ezt múlt tavasszal forgatták le.Színházi forrásokból úgy értesült a Bors, hogy egy viszonylag rövid tárgyalássorozat után jutott a színész és a tévé vezetése közös nevezőre, Stohl András igen komoly honoráriumért vállalta, hogy beül az ítészek közé.Iparági források szerint éppen ideje volt bejelenti, hogy ki lesz az eddig hiányzó két zsűritag a műsorban, hiszen vasárnap már élő adásban lesznek. Sokan azt feltételezték, hogy talán nincsenek is meg a hiányzó tagok. Ezt erősíti, hogy csak nemrégiben derült ki, hogy a TV2 tárgyalt Bereczki Zoltánnal, de neki későn szóltak. Addigra az egész évre lekötött színházi előadásai és nagyzenekari koncertjei voltak, ezeket már nem lehetett lemondani. És persze itt volt a „híres Hajós balhé", ami egy Bors cikk kapcsán robbant ki.Hajós András a lap információi szerint tárgyalt a TV2-vel, de ezt a zenész tagadta, majd pár nap múlva bejelentette, hogy mégsem vállalja a Sztárban Sztár zsűrizését (vagyis tényleg tárgyalt), de akkor már a csatorna is azt nyilatkozta, hogy sosem kérték fel erre a pozícióra.A lap úgy tudja egyébként, hogy Hajósnak ultimátumot adtak, csinálhatja a Dalfutárt, cserébe beül a szórakoztató műsor zsűriszékébe. Hajós azonban nem bírta tartani a száját.A Bors úgy tudja, hogy Stohl olyan szerződést kapott a TV2-től, amire nehéz lett volna nemet mondani. Nem is mondott ilyet, hiszen pontosan tudja: itt a lét a tét.