Magashegyi Underground: szimfonikus remix koncert a BKK-ban

Szimfonikus remix koncertet ad a Magashegyi Underground vasárnap a Budapest Kongresszusi Központban. A Bocskor Bíborka által vezetett csapat a költészet világát ötvözi a komolyzenével átitatott dalokkal.



A Magashegyi Underground úttörő szerepet töltött be a hazai könnyűzenei színtéren a szimfonikus megszólalás meghonosításában. Legújabb műfajközi kalandjuk termékei a Tóth Krisztina verseire komponált dalok, amelyeket a BKK-ban hallhatja először a közönség, egy alaposan áthangszerelt szimfonikus koncert keretein belül - közölték a szervezők az MTI-vel.



A december 2-i esten a korábbi lemezeiken szereplő megzenésített versek is elhangzanak. Olyan ritkán játszott dalok is előkerülnek, mint Závada Péter Szinopszisa vagy Parti-Nagy Lajos Nyár, némafilmje. A koncert felvezetéseként készült videóban, a Látod című dal kisfilmjében a Magashegyi Undergrounddal régóta együtt dolgozó Beck Zoltán (30Y) működött közre. Ő is ott lesz a Budapest Kongresszusi Központban, mellette hangsúlyos szerephez jut a kórus is. Mint a közleményből kiderül, lesz továbbá számos más vendég, különleges látvány és képi világ, eddig nem hallott hangszerelések.



A 2006 óta működő Magashegyi Undergroundban Bocskor Bíborka énekel, Fűrész Gábor billentyűs hangszereken játszik, Szepesi Mátyás gitározik, Kőrös Tamás basszusgitározik és Toldi Miklós dobol.