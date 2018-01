Magát okolja Puzsér Róbert, hogy elhagyta a barátnője

A mai világban mindenki a boldogságot keresi, melynek alapvető feltétele, hogy megtalálja az „igazit". Mindenki azzal számol, hogy ő maga természetesen az igazi, már csak az igazi társ hiányzik – ez azonban szinte soha nincs így. Nagyon személyes kudarcok nyomán ismertem be ezt

Fél éve szakított barátnője Puzsér Róberttel. A műsorvezető-kritikus belátta, hogy párkapcsolatai szinte mindig ugyanazért mennek tönkre, és hogy ettől nemcsak ő szenved – írja a Bors.A kritikus Gundel Ta­kács Gábor Spirit színházi talkshow-jában beszélt arról, hogy szerinte nemzedékének legfőbb problémája, hogy tagjai egy idő után fojtogató­nak érzik a szoros köteléket, s ekkor rendszerint vége is lesz a kapcsolataiknak.Puzsér Róbert egy évvel ezelőtt még arról vallott, hogy párkapcsolatban él, ugyanakkor arról is beszélt, hogy komplex életmódváltáson esett át: viselkedése felelősségteljesebb, életvitele tudatosabb lett. De akkor miért nem működött? – ezt kérdezte tőle a Bors munkatársa is.– kezdett Puzsér az önelemzésbe, s ahogy folytatta, kiderült, hogy jól átlátja azokat a problémákat, amelyektől nemcsak ő szenved.– Belül kell, hogy megváltozzak, mert így alkalmatlan vagyok a párkapcsolatra – és ez sajnos a nemzedékem zömére ugyanígy vonatkozik. Mindenki azzal hülyíti magát, hogy az igazit keresi, csak közben lehetőleg továbbra is élhesse ugyanazt az elköteleződésmentes és önfeledt sorozatmonogám vagy szingli életet – csakhogy ennek az élethazugságnak előbb-utóbb lejár a szavatossága. A mai párok legfeljebb három-négy év alatt rendszerint elhasználják egymást: a chipses­zacskó kiürül, és a szemétbe ke­rül. Ma a reklámok, a videóklipek, a filmek és a sorozatok mind-mind élményfüggésre szoktatnak minket. Az a férfi, aki negyven­éves koráig ötven-hatvan partnert „elfogyasztott", hirtelen egyszer csak leáll, mert megtalálta az igaz szerelmet, és ezután húszévnyi boldog, monogám együtt­élés következik? Ilyesmit én még nem láttam, és nem is nagyon tudok elképzelni. Húszévnyi el nem köteleződés ugyan mitől csapna át egy húsz éven át tartó romantikus házasságba? – tette fel végül az elgondolkodtató kérdést a 43 éves Puzsér.