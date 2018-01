Magnum visszatér!

Tom Selleck

A CBS megrendelt hat pilotot a 2018–2019-es évadra, köztük a legendás bajszos nyomozó új verzióját is. A sorozat feltámasztásáról már korábban is volt szó, azonban a CBS most hivatalosan is megrendelte a pilotot, vagyis egy epizód erejéig biztosan visszatér a Hawaii szigetén dolgozó magánnyomozó - írja a borsonline.hu

Az új verzióban azonban már nem sokak kedvence, Tom Selleck lesz a főszereplő, hanem egy fiatalabb színészt választanak majd. Ez azért is valószínű, mivel Selleck jelenleg a Zsaruvérben játszik.