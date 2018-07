Magunk hagyjuk jóvá a megfigyelésünket - Aggasztó, mit tudnak rólunk

Hogy használjuk az okostelefonunkat?



– Én magam sem vagyok azzal tisztában, hogy milyen információkat gyűjtenek rólam, kicsodák és mikor. Ha ezzel törődnék, akkor semmi mást nem csinálnék egész életemben. A mobilszolgáltató még akkor is tudja, hogy hol vagyunk, ha a GPS nincsen bekapcsolva. Hiszen tudja, hogy melyik átjátszó állomás mellett haladunk el éppen. Ugyanakkor a telefonunk wifije meg folyton nézegeti, hogy milyen hálózatok vannak a közelünkben. Azt gondolom, hogy magasabb szinten, hatóságilag kell megvédeni személyes adatainkat, és remélhetőleg a tavasszal bevezetett GDPR is hasonló célt szolgál – érvel dr. Jelasity Márk.

A Kényelemért zaklatnak

Lehallgat a telefonom?

A Snowden, az 2016-ban megjelent amerikai–német–francia életrajzi dráma arról mesél, hogy Edward Snowden hogyan jön rá arra, és mit tesz azzal az információval, hogy az amerikai kormány a világon bárkit képes megfigyelni, ha ez áll érdekében...

Személyre szabott hirdetések

kevés információból megismer

Akik a „vállunk felett leselkednek"



– Ha begépeljük a Firefox böngésző keresőjébe: Lightbeam add, majd telepítjük a programot a gépünkre, megmutatja nekünk, hogy amikor letöltünk egy konkrét weboldalt – akár a bankunkét –, közben még kik figyelik a tevékenységünket. Ezzel érdemes játszani, mert megdöbbentő. Jellemzően olyan cégek ezek, amelyek reklámokat szolgáltatnak. Rengeteg olyan weboldal működik, ahová be vannak ágyazva különböző szabad szemmel nem látható, követő eszközök, például az úgynevezett tracking pixelek (0*0 pixeles képek). Azaz amikor valaki letölt egy weboldalt, ezt a képet is letölti, így annak tulajdonosa is, ahonnan belinkelte ezt, azonnal átlátja majd tevékenységünket – ez egy nagyon régóta, jól használt módszer. De ennél sokkal kifinomultabb megoldások is vannak. A Google-nek és hasonló nagy cégeknek, amikor rámegyünk az oldalaikra, lementik, hogy mi hogyan viselkedünk azon az oldalon – ez alapján optimalizálják például, hogy bizonyos linkek hol jelenjenek meg az oldalainkon. Egyáltalán hogyan nézzen ki. Ez nem is problémás, amikor a Google oldalát töltjük le, és ők használják az információt. De szinte követhetetlen, hogy az androidos operációs rendszerek különböző komponensei mi mindent gyűjtenek rólunk – tudjuk meg dr. Jelasity Márktól.

Az egyik kereskedelmi rádió hallgatója elmesélte, internetes weboldalakon nézegetett a barátnőjének jegygyűrűket, szerette volna, ha titokban marad a lánykérési szándéka. Nem sikerült a meglepetés. Másnap a barátnő használta a számítógépét – eljegyzési ékszereket hirdető cégek reklámjai tolongtak a monitoron. Nagy kár, hogy egy ilyen emlékezetes pillanatot tettek tönkre a kéretlen hirdetések. Persze, a történetre úgy reagáltak mások: be lehet állítani a reklámokat szűrő, letiltó programokat a gépünkön. És a mi felelősségünk is, hogy tudatos felhasználók legyünk.Tény, sokunkat bosszant, hogy megnyitjuk például egy cipőket áruló webáruház oldalát, majd heteken keresztül kapjuk az ugyanezeket, illetve a hasonló lábbeliket promotáló hirdetéseket a közösségi oldalunkon, a böngészőnkben, stb. Nem marad titok többé az érdeklődési körünk. Persze, mindez felfogható úgy is, hogy a marketingeszközök a kényelmünket szolgálják, hiszen ki ne örülne annak egy hipermarketben, hogy azokra a termékekre kapunk online kedvezményes kuponokat, amelyeket hétről hétre fogyasztunk.„A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk" – ezekre a mondatokra szinte gondolkodás nélkül rámondjuk az áment, amikor letöltünk egy-egy weboldalt. Ugyanúgy, ahogy okostelefonunkon kapásból, olvasás nélkül okézzuk a felhasználási szerződést, amikor letöltünk egy-egy applikációt. Így magunk hagyjuk jóvá a megfigyelésünket.– A múltkor a barátommal arról beszélgettem, hogy milyen jó lenne megtanulni zongorázni. Okostelefonom a zsebemben volt. Nagyjából tíz perccel később a telefonom piano-applikációkat reklámozó hirdetéseket mutatott. Kicsit hátborzongató volt. Akkor most lehallgat a telefonom? – merült fel Mártában. Olvasónk állítja, korábban soha nem keresgélt a témában. Másik történetet is hallottunk: egy homoszexuális fiatalember telefonon beszélgetett ismerősével identitásáról, és később okoseszközén erre vonatkozó hirdetések jelentek meg.– Utóbbi esetek már feltételeznek némi összeesküvés-elméletet, hiszen az, hogy valaki beszél valakivel a telefonján, és arról a témáról utána hirdetést kap, ma még nem életszerű – mondja dr. Jelasity Márk. Az SZTE Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszékének vezetője rámutat: – Persze létezik hozzá technológia, hogy a beszélt nyelvet lefordítsuk írott nyelvre, de őszintén szólva, nem vagyok abban biztos, hogy ez bármelyik cégnek érdekében állna. Hiszen, ha kiderülne, óriási botrány lenne belőle, és nem érné meg elveszíteni a vásárlók bizalmát.– Azt el tudom képzelni, hogy valaki beszél telefonon a homoszexualitásáról, és pont utána kap egy ezzel kapcsolatos reklámot. De azt gondolom, hogy ez inkább véletlen egybeesés. Azért ha belegondolunk, rengeteg homoszexuális ember beszél az identitásával kapcsolatos témákról telefonon, de nem fog ezután mindenki reklámokat kapni. Ugyanakkor viszont más okból rájöhetett a rendszer erre, mert ezekben a profilokban elég jól lehet azonosítani a homoszexualitást annak alapján, hogy milyen oldalakat nézeget a felhasználó, egyáltalán mi érdekli. Ilyen megközelítésből viszont simán lehet, hogy kap neki szóló reklámokat – mutat rá dr. Jelasity Márk. Figyelmeztet: – Nekem a személyes véleményem az, hogy arra azért fel kell készülnünk, hogy nem igazán lesznek titkaink. Szoktam mondani a hallgatóimnak, ha valakiről rendelkezésre áll egy tíz perces videó, amin semmi különöset nem csinál, csak sétál az utcán, abból a jövőben szinte minden információt ki lehet majd szedni. És akkor majd valósággá válhat az a sci-fi toposz, amelyet a Különvélemény című 2002-es amerikai akcióthrillerben is láthatunk: sétálgatunk majd közterületeken, és óriáskivetítőn személyre szabott hirdetéseket kapunk.A tanszékvezetőtől azt is megtudjuk, hogy már kifejlesztettek egy olyan programot, amelyhez semmi más nem kell, csupán egy fénykép, és 90 százalékos pontossággal megmondja valakiről, hogy homoszexuális vagy sem. Az egy-két éve kifejlesztett algoritmusokkal lehetségesek ezek a teljesítmények, és minél okosabbak ezek a profilkészítő algoritmusok, annál kevesebb információra lesz szükség ahhoz, hogy nagyon jó profilokat építsen rólunk.Napjainkban a marketing területén alkalmazzuk a legtöbb mesterséges intelligenciát. A különböző nagyvállalatok rengeteg adatot szednek össze a felhasználókról, és ezek alapján megpróbálják az emberek jövőbeni tevékenységeit modellezni, majd termékeket ajánlanak nekik. Ez elképesztően nagy piac, a mesterséges intelligencia kutatásainak nagy része jelenleg erre irányul. Az okosotthon térnyerése is egyre jellemzőbb.Mindezekkel csak az a baj, hogy a folyamat során a magánélet és a magánszféra védelme elég komoly csorbát szenved. Aggasztó, hogy mennyi mindent tudnak rólunk ezek a rendszerek, lassan jobban ismernek bennünket, mint a saját családunk. Civilszabadság-problémák merülhetnek fel a későbbiekben, hiszen amíg olyan kormány vezet egy országot, amelyben megbíznak az emberek, hogy diszkréten kezeli az adatait, addig nincsen gond. Viszont ellenkező esetben nagyon jól használhatók a társadalom kontrollálására is. És bizony, az adatainkat őrző nagy cégek bizonyos esetekben kénytelenek kiadni a személyes adatainkat. Pontosan tudjuk, hogy a Google vagy a Facebook rendszeresen szolgáltat adatokat a különböző amerikai hatóságoknak. Persze ezek jelenleg jól kontrollálható szituációk és esetek – magyarázza dr. Jelasity Márk.