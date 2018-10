Magyar alkotást is neveztek a legjobb egész estés animációs filmek Oscar-díjára

A Ruben Brandt, a gyűjtő című magyar akció-thriller is szerepel a között a huszonöt alkotás között, amelyet neveztek a legjobb egész estés animációs filmek Oscar-díjára.



Az amerikai filmakadémia által szerdán közzétett listán ott van többek között a Hotel Transylvania 3: Szörnyen rémes vakáció, A hihetetlen család 2., a Kutyák szigete, a Mirai - Lány a jövőből, a Ralph lezúzza a netet, a Gnómeó és Júlia 2, az Apróláb, a Pókember - Irány a Pókverzum, valamint a Tini Titánok: A film is.



A filmakadémia közleménye szerint az animációs filmek kategóriájában nevezett - és az előírt feltételeket teljesítő - alkotások más kategóriák, köztük a legjobb film Oscar-díjára is jelölhetők.



Milorad Krstic szerb származású, Magyarországon élő festő, látványtervező, animációs művész akció-thrillere a James Bond-filmek hangulatát idézi. Főhőse egy művészetterápiával gyógyító pszichoterapeuta, akinek kedvenc festményei az életére törnek egy sor látomás formájában. Páciensei rábeszélik, hogy szerezze meg a műalkotásokat, mert ha a tulajdonában van az eredeti, akkor az nem támad a gazdájára. Ruben Brandt és csapata 13 festményt rabol el a világ legnagyobb múzeumaiból és magángyűjteményeiből, többek közt a Louvre, a Tate Gallery, az Uffizi, az Ermitázs és a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből.



A film, amely jó nemzetközi visszhangot kapott, a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült, zenéjét Cári Tibor szerezte, producere Miskolczi Péter, Roczkov Radmila, Roczkov Hermina és Kurdy-Fehér János.



A Ruben Brandt, a gyűjtő világpremierje augusztusban volt a locarnói filmfesztiválon, a magyar mozikban november 15-től látható.



A The Hollywood Reporter című amerikai filmes portál az Oscar-díjra legesélyesebb animációs filmek között említi Krstic alkotását A hihetetlen család 2., a Kutyák szigete, a Ralph lezúzza a netet, valamint a Mirai - Lány a jövőből című egészestés animációk mellett.



Az Oscar-jelöléseket 2019. január 22-én hozzák nyilvánosságra, a díjakat február 24-én adják át Los Angelesben.