Magyar aranyeső a Nemzetközi Előadóművészeti Bajnokságon

Június 30. és július 9. között huszonegyedik alkalommal rendezték meg idén a Nemzetközi Előadóművészeti Bajnokságot a kaliforniai Long Beach-en.A tehetségek olimpiájaként is emlegetett megmérettetésen modellek, énekesek, zenészek, táncosok, színészek és előadóművészek versenyeztek egymással.Az eseményen 38 ország, többek közt Új-Zéland, Jamaica, Franciaország, Kanada és Magyarország is képviseltette magát.

A verseny kezdete előtt a versenyzők a legképzettebb szakemberek által tartott legátfogóbb előadóművészeti szemináriumokon és workshopokon vettek részt, a táborban jelent volt CristaClayman neves modellügynök és Darienne Arnold világhírű modell is

– mesélte Kovács Lili, Magyarország nemzetközi zsűrije és direktora.Hasonlóan az olimpiai megnyitó ünnepséghez, a versenyzők itt is gyönyörű nemzetközi öltözetekben mutatták meg magukat a felvonulás közben.A bajnokságra kialakítottak egy külön falut is az indulóknak. Itt találkoztak egymással a csapatok a világ minden tájáról, a hangulatot pedig színes programokkal fokozták a szervezők.A Long Beach PerformingArts Center látványos teraszszínházában megrendezett verseny bírái közt ott volt Pierre Parisien, a Cirque du Soleil művészeti igazgatója és Anita Mann Emmy-díjas koreográfus is.

A selejtezőben mindenkinek fel kellett vonulnia a zsűri előtt, akik ezt követően a továbbjutókat személyesen és nyilvánosan is tájékoztatták az eredményről. Még aznap lebonyolították a középdöntőt is, ahonnan mindkét magyar induló bejutott a fináléba. Nagyon boldogok voltunk!

– emlékezett vissza Kovács Lili.ezáltal megszerezte a World Champion of the World DivisionWinner címet is. Tamás korábban már bizonyította tehetségét, hisz az utóbbi két évben hét nemzetközi versenyen is szép sikereket tudhatott magáénak.először lépett ki a nemzetközi porondra, és remekül helytállt.A KidsModel Hungary Kft. idén is keresi Magyarország Hercegét és Hercegnőjét. A gyermek szépség-, modell- és tehetségkutató verseny előválogatói folytatódnak, és hamarosan elkezdődik a casting a jövő évi, amerikai WCOPA versenyre is.