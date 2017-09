Magyar Batman vigyázza a budapestiek nyugalmát

Akárcsak a mozihősről, úgy a nappal átlagember benyomását keltő Krisztiánról sem tudja környezete, hogy van egy másik énje, amely éjszakánként denevéremberré változva védelmezi a várost a gonosztól - írja a BorsOnline.A 36 éves férfi szerint tarthatatlanná vált a kerület peremére szorított bűnözők és drogosok magatartása, akik az utcán kocsi mögül kilépve kötekednek, zaklatják a gyámoltalan járókelőket.Krisztián gyerekkora óta imádja a szuperhősöket, akkor határozta el, hogy egyszer ő is az elesettek védelmezője lesz. Ahol rendbontást észlel, azonnal ott terem.

– Általában felszólítom őket, hogy hagyják abba a tevékenységet, majd ha nem használ a szép szó, keményebben adom elő magam, és kihívom rájuk a rendőrséget. Három-négy ilyen komolyabb akcióm volt, amúgy elsőre szót szoktak fogadni.Néhány környékbeli szabadtéri szórakozóhelyen nem igazán díjazzák Batboy tevékenységét: elmondása szerint a rosszakaró részeg alakokat kellett volna kitiltani, nem pedig őt, aki jót akar. A Belvárosban viszont teljesen más helyzet uralkodik, ott nagyon kedvelik a ferencvárosi denevérembert.- Ők szoktak segíteni meg a pultosoktól is gyakran kapok valami finom ételt, italt. Sőt, a rendőrlányok is csipáznak, vannak, akik már fotózkodtak is velem. Jó lenne összejönni egyszer valamelyikkel, csak szuperhősként nem könnyű csajozni – sóhajt gondterhelten a Denevérember, aki szerint anyagilag sem túl kifizetődő szuperhősnek lenni.

A ferencvárosi szuperhős kora hajnalban, 3-4 óra körül tűnik el az utcáról, mert nem akarja édesanyját sokáig egyedül hagyni.– Sajnos nem tudok ebből pénzt csinálni. Pedig nagyon jól jönne. Három dologra: szeretném szegény 71 éves édesanyámat támogatni, aki négy komoly betegségben is szenved, nyugdíjat meg alig kap az állam bácsitól. Aztán a ruhatáramat szeretném lecserélni eggyel nagyobb méretűre, mert kezd egyre szűkebb lenni. Nagyon szeretnék még egy komoly, három CD-s hifit, hogy zenére edzhessek. Nem tudok meglenni zene nélkül, ezért diszkókban is sokat szoktam segíteni, oda járok zenét hallgatni – panaszkodik Batboy. – Szívesen szerepelnék filmben is, de még jelentkezni sem tudok ilyenekre, mert számítógépem sincs. Jól jönne valami támogatás vagy valami filmes munka – tette hozzá.