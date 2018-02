Magyar film is versenyez a belgrádi filmfesztivál fődíjáért

A február 23-án kezdődő rendezvény számos vetítésére már az első értékesítési napon elkeltek a jegyek. Az Aurora Borealis - Északi fény két idősíkon futó, fordulatokban gazdag családtörténet, amely anya és lánya kapcsolatának mélységeit boncolgatja. A film Mészáros Márta 26. alkotása, a főszerepet Törőcsik Mari, Tóth Ildikó és Törőcsik Franciska játssza. Az alkotást március 1-jén, 2-án és 3-án láthatja a szerb főváros közönsége.A fesztivál honlapján olvasható beszámoló szerint a belgrádi filmszemlén összesen 126 alkotást mutatnak be. A fesztivál fődíjáért 16 mű, közöttük Mészáros Márta filmje versenyez. A magyar filmnek dán, iráni, kínai, argentin, libanoni, görög, horvát, amerikai, orosz, olasz és svájci filmekkel kell megmérkőznie. Emellett kiosztják a legjobb rendezőnek, forgatókönyvnek, színésznek és színésznőnek járó elismerést.A FEST életműdíját - amely a Belgrádi győztes nevet viseli, utalva a nándorfehérvári vár parkjában, a Kalemegdanon álló szoborra - Szabó István magyar rendező veheti át, a közönség a filmes visszatekintések kategóriájában Szabó István Koncert és Variációk egy témára című rövidfilmjeit láthatja.A rendezvény egyik díszvendége Mundruczó Kornél lesz, legújabb filmjét, a Jupiter holdját pedig az európai filmeket bemutató válogatás keretében tekinthetik meg az érdeklődők. A filmmustrán tíz, Oscar-díjra jelölt alkotást is levetítenek, a többi között A víz érintése, a Három óriásplakát Ebbing határában, a Lady Bird, az Én, Tonya és a Szólíts a neveden című filmeket. Éppen ezek közül kerül ki a rendezvény nyitó- és záróalkotása is.A fesztivál első filmje a Három óriásplakát Ebbing határában lesz, amely egy anya küzdelmét mutatja be azt követően, hogy a rendőrség nem tud eredményt felmutatni lánya gyilkosainak felkutatásában. Az idei FEST-et az Én, Tonya című életrajzi mű zárja le, amely a botrányairól ismert amerikai műkorcsolyázóról, Tonya Hardingról szól.A fesztivál március 4-én zárul, éppen időben ahhoz, hogy az utolsó filmvetítés után nem sokkal kiderüljön, a Belgrádban bemutatott filmek közül melyik nyer Oscar-díjat.