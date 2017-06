Magyar meggyel szépülhetünk a közeljövőben

Bár Európa-szerte egyre nagyobb az ismertsége és elismertsége a magyar nemesítésű meggy- és cseresznyefajtáknak, vannak még rejtett tartalékai a hazai termesztésnek. Az étkezési célra szánt gyümölcsök mellett igazi áttörést az ipari célú felhasználás hozhat az exportban – hangzott el az érdi Elvira Majorban rendezett Cseresznye- és Meggytanácskozáson, ahol az is kiderült, a tavaszi fagyok okozta károk miatt idén az átlagosnál is gyengébb termés várható a közkedvelt csonthéjas gyümölcsöknél.A ország legnagyobb szakmai konferenciáján, a cseresznye- és meggytanácskozással egybekötött fajtabemutatón ismét több száz termesztéssel, nemesítéssel foglalkozó szakember vett részt és számolt be tapasztalatairól, valamint kutatási eredményeiről. Nagyon fontos a személyes tapasztalatcsere, hiszen nem mindegy, hogy a nemesítők milyen irányban fejlesztik az egyes fajtákat, illetve hoznak létre újakat.

A nemesítés egy hosszadalmas folyamat, nem lehet egyik napról a másikra új fajtákkal megjelenni. 10-15 év kell magához a fejlesztéshez és további 10-15 az eredmények elismertetéséhez. Ekkor kezdődhet csak a piaci bevezetés, vagyis a kutatók munkája csak hosszú évek múlva terem csak valódi gyümölcsöt

– mondta Kasztovszky Zoltán, a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a találkozó társszervezője.Az importlehetőségek kiszélesedésével már egészen különleges, sárga cseresznyével is találkozhatnak a boltokban a vásárlók, de ezek megmaradnak kuriózumnak, a hazai termelést és értékesítést nem fogják megváltoztatni.

A meggyfajta a közeljövő élelmiszer- és szépségiparának sztárja lehet.A különleges, bőtermő, világos piros húsú meggyfajta ízes, savanyú. A szakemberek jelenleg is fejlesztik azokat a termékeket, amelyekben leginkább hasznosítani tudják a magyar nemesítésű meggy legelőnyösebb tulajdonságait.(Bővebb információk: www.mkszn.hu)