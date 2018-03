Magyar szépségre cserélte exe Jennifer Anistont - fotó

Jennifer Aniston és férje, a szintén színész Justin Theroux még február közepén jelentette be, hogy hét év együtt járás, és két év házasság után elválnak. Bár állítják, nem egy harmadik fél okozta a kapcsolatuk széthullását, Theroux a jelek szerint már a nagy bejelentés előtt becsajozott -A 46 esztendős férfi egy magyar származású művésszel és hivatásos fotóssal, Petra Collinsszal találkozgat, és amellett, hogy teljesen odavan Collins művészetéért, emberileg is szimpatizálnak egymással.A mindössze 25 éves Collins édesanyja magyar, ám ő már Torontóban született, és évek óta New Yorkban él.Theroux és Aniston válásának egyik fő okaként jelölték meg, hogy a férfi nem hajlandó Los Angelesben élni, ragaszkodik kedvenc metropoliszához, New Yorkhoz. Itt találkozott Petrával is, és nem sokkal azután, hogy a férfi bejelentette, elválnak Anistonnal, már egy közös képen pózoltak, amin egy tervező barátjuk pólóját reklámozták. Egyelőre egyikük sem erősítette meg, hogy egy párt alkotnának, ismerőseik szerint azonban teljesen egymásra kattantak, és valószínűleg hamarosan a nyilvánosság előtt is vállalják a kapcsolatukat.