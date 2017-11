Magyar youtuberek rövidfilmjei hódítják meg a TV képernyőket is

Az alapítótársammal, Márton Gáborral gyerekkorunk óta dolgozunk színpadon, zenélünk és táncolunk is, a videózással is jó pár éve foglalkozunk. Maga a SzkiTon Productions két és fél éve alakult, a névválasztást nem bonyolítottuk túlságosan, kettőnk vezetéknevéből tevődik össze

November 13-ától fiatal youtuberek új rövidfilm-sorozatával találkozhatnak a Comedy Central nézői. A magyar fiatalokból álló SzkiTon Productions két év alatt meghódította a közösségi médiát: a közel százhatvanezer Facebook-követővel és milliós nézettségű paródiavideókkal rendelkező csapat vadonatúj egyperceseket készített a Comedy felkérésére, amelyekkel mostantól a humorcsatorna képernyőjén mutatnak görbe tükröt a világnak.A 2015-ben négy kreatív fiatal által alapított SzkiTon Productions rekordgyorsasággal lopta be magát a hazai videófogyasztók szívébe: a Magyarországon új műfajnak számító vine videókkal kísérletező alkotók néhány hónap alatt komoly rajongótábort építettek maguk köré.– mesélte Virsinszki Zoltán.

A csapat a külföldön nagy népszerűségnek örvendő, de itthon szinte ismeretlen vine videók, azaz rövid, csattanóval végződő humoros spotok sorozatával hívta fel magára a figyelmet.„Kezdetben a barátaink követték az oldalunkat, az áttörést a nagy augusztusi esőzések idején publikált „ Meleg van? Tűz a nap? " címen elterjedt videónk hozta, amivel a közösségi média folyton elégedetlenkedő és minden triviális helyzetről kényszeresen kommunikáló felhasználóit figuráztuk ki. Hirtelen több ezren megosztották a videót, pár hónap alatt pedig tízezerre nőtt a lájkolóink száma. Az egyperces spotok mellett zenélésben is gondolkodunk, már elkészült az első videóklipünk is, amivel a Comedy Central figyelmét is felkeltettük. Így lehetőséget kaptunk arra, hogy egy országos csatornán keresztül is megmutassuk magunkat" – tette hozzá Márton Gábor.A társadalmi problémákra, a fogyasztói társadalom aktuális trendjeire, vagy éppen a nehéz hétköznapok kihívásaira reflektáló SzkiTon Rövidek mától szórakoztatják a Comedy Central önkritikára is nyitott nézőit.SzkiTon Rövidek – november 13-tól a Comedy Centralon