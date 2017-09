Magyar zeneszerzővel nyit a hamburgi kortárs zenei fesztivál

Eötvös Péter magyar zeneszerző, karmester koncertje nyitja meg az idei Greatest Hits kortárs zenei fesztivált Hamburgban, amelyet november 1. és 4. között rendeznek meg a Kampnagel rendezvényközpontban.



A bécsi Klangforum zenekarral közösen három saját művet ad elő a zeneszerző a Hamburg Musik GmbH hétfői közlése szerint. Felhangzik a Shadows című fuvola és klarinét duplakoncert, a két zongorára, három ütőhangszerre és billentyűzetre írt Sonata per sei. Befejezésként a Chinese Opera című darabját adják elő.



A Ring Around The Moon - A Dance Fantasm for Here and Now című előadásában a kölni Ensemble Musikfabrik Harry Partch (1901-1974) avantgárd zeneszerző és hangszertervező hangszereit szólaltatja meg november 2-án. A harmadik nap középpontjában a hamburgi új zene áll, majd november 4-én Gérard Grisey (1946-1998) francia zeneszerző zenéjének ünneplésére az Elbphilharmonie épületébe teszi át helyét a fesztivál.