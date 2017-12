Magyar zsűritag és filmterv a francia Alpokban

Kilencedik alkalommal rendezik meg a francia Alpokban, a 2000 méter magasan fekvő Les Arcs síparadicsomban Les Arcs-i Európai Filmfesztivál, amelynek idei díszvendége Németország.



A kizárólag európai filmeknek szentelt seregszemle egy hétig tart, a fesztivál alapvető célja a szakmai résztvevők mellett a nagyközönségnek is bemutatni a független európai filmek sokszínűségét.



A 130 meghívott európai szerzői nagyjátékfilm közül számos alkotást itt vetítenek először Franciaországban, még a mozibemutató előtt. A hivatalos versenyprogramban tíz európai (orosz, lengyel, norvég, brit, német, osztrák, olasz, grúz, holland és dán) alkotást mutatnak be.



A Kristály Nyíl elnevezésű fődíjat péntek este adja át a héttagú zsűri, amelynek elnöke Céline Sciamma francia filmrendezőnő. Clotilde Courau, Natacha Régnier és Sami Bouajila francia színészek, Jevgenyij Galperine grúz zeneszerző, valamint Alanté Kavaité észt rendezőnő mellett Nemes Jeles László, az Oscar-díjat nyert Saul fia rendezője foglal helyet a zsűriben.



A filmbemutatók mellett - amelyekre 20 ezer nézőt várnak a szervezők - a fesztivál minden évben jelentős szakmai programokat kínál a mintegy nyolcszáz meghívott producer, forgalmazó és a filmtervekkel érkező rendező számára.



A koprodukciós fórumra több száz európai filmterv közül idén 21 projekt kapott meghívást, Magyarországot A szerdai gyerek rendezőjének, Horváth Lilinek a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmterve képviseli, amelynek producerei a rendező mellett Miskolczi Péter és Csernátony Dóra. A filmművészeti hallgatók munkáinak szakmai bemutatójára pedig hét európai filmes iskola között a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem is meghívást kapott.



Az első Les Arcs-i fesztiválnak Magyarország volt a díszvendége: 2009-ben 12 magyar kortárs filmet és azok alkotóit is megismerhette a közönség, a versenyprogram zsűrijének elnöke pedig Szabó István filmrendező volt. Idén Németországra esett a választás, a német filmek bemutatása mellett a koprodukciós fórumon kiemelt figyelmet kapnak a francia-német koprodukciók.



A Les Arcs-i Európai Filmfesztivált két, a környékről származó fiatal filmes szakember hívta életre 2009-ben. A rendezvénnyel elsősorban az európai filmeseket kívánják segíteni abban, hogy alkotásaik minél nagyobb és szélesebb nemzetközi rétegekhez eljuthassanak.



Az Alpok festői környezetében található hófödte Les Arcs a világ egyik legkülönlegesebb, komoly infrastruktúrával, hét, vetítésre alkalmas helyszínnel ellátott síterepe, ahol a filmfesztivál a filmrajongók mellett a síelni vágyóknak, a hegyek szerelmeseinek, a profi filmeseknek és a helyi érdeklődőknek is színes programsorozatot kínál egy héten át.