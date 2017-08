Magyarországon is elérhetővé vált a Facebook Marketplace

A magyar felhasználók számára is elérhetővé teszi Marketplace szolgáltatását a Facebook. Ennek segítségével a közösségi oldal használói egyszerűen tudnak különböző árucikkeket vásárolni, vagy saját dolgaikat eladni. Világszinten mostanra mintegy 550 millió ember használja a Facebook különböző adásvételi csoportjait, és csak az Egyesült Államokban havonta 18 millió új terméket hirdetnek meg az oldalon.

Annak érdekében, hogy a helyi felhasználók közötti adásvételt még egyszerűbbé tegye, a Facebook augusztus 14-én Magyarországon is elindítja a Marketplace-t, a felhasználók közötti adásvételt biztosító online piacteret. A szolgáltatás használatához - és az elérhető termékek böngészéséhez - elegendő a Facebook mobilalkalmazásában megjelenő vásárlás ikonra kattintani.

A Marketplace megnyitásakor a közelben lévő felhasználók által eladásra kínált termékek fotói fogadják a látogatót. Az oldal tetején lévő keresőmező segítségével konkrét termékekre is rá lehet keresni, az eredmények pedig helyszín, kategória és ár alapján szűrhetők le. Emellett lehetőség van az árucikkek kategóriánként való böngészésére is (például elektronikai eszközök, lakberendezés, kert vagy ruházat és kiegészítők). A beépített helymeghatározó eszköz segítségével a felhasználók nem csak a közelükben elérhető, hanem akár más településen meghirdetett termékeket is egyszerűen átböngészhetik.

Ha egy termék érdekesnek bizonyul, elég rábökni a fotójára a további információkhoz, például a részletes termékleíráshoz, illetve az eladó adatainak (név, profilkép, város stb.) megtekintéséhez. Az érdekesnek talált árucikkeket el is lehet menteni későbbre. Mind az eladók, mind a potenciális vevők áttekinthetik egymás nyilvános profilját, amelyből azt is kideríthetik, hogy a másik fél mikor regisztrált a Facebookra, illetve vannak-e közös ismerőseik.

A Marketplace-en rendkívül egyszerűen eladásra lehet kínálni egy terméket, csupán az alábbi három lépésre van szükség:

Ha egy felhasználó érdeklődését felkeltette egy termék, közvetlen üzenetben felveheti a kapcsolatot az eladóval a Facebookon keresztül, és ajánlatot tehet a vételre. Ettől a ponttól kezdve a felek maguk állapodhatnak meg az eladás feltételeiről, a Facebook nem működik közre sem a Marketplace-en elérhető árucikkek árának kifizetésében, sem a termék kiszállításában. Ugyanakkor a Facebook gépi tanulási technológiát használ és a közössége segítségét is igénybe veszi azoknak az termékeknek a beazonosításához, amelyek sértik a közösségi oldal használatának előírásait. Ha ilyen tételt talál a Marketplace-en, a Facebook gyorsan intézkedik annak eltávolításáról.A felhasználók kezdetben a facebookos csoportokban kezdtek árucikkeket csereberélni, ezek hatalmas népszerűségnek ördendenek, ma már világszerte mintegy 550 millió ember látogatja ezeket egy átlagos hónapban. A Marketplace elindításával egy könnyen használható, egységes felület válik a felhasználók számára elérhetővé, amelyen a felhasználók közvetlenül egymással állnak kapcsolatban. A Marketplace használatához ráadásul nem kell semmilyen új applikációt letölteni a telefonra. A korábbi és aktuális tranzakcióikat a felhasználók "A te dolgaid" szekcióban érhetik el a Marketplace-en. Ezen a felületen érhetők el a korábban elmentett termékek, illetve az általuk meghirdetett árucikkek, illetve a más eladókkal és vevőkkel váltott üzenetek is.