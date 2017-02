Magyarságát szeretné hangsúlyozni Pápai Joci az Eurovízión

A szombati versenyen a nézőktől Pápai Joci és az Origo kapta a legtöbb szavazatot, így ő képviselheti Magyarországot május 9. és 13. között Kijevben, az Eurovíziós Dalfesztiválon.Az énekes az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli adásában elmondta, hogy azért szeretné dalát a versenyen magyarul énekelni, mert úgy véli, anyanyelvén sokkal hatásosabban tudná előadni szerzeményét és könnyebb lenne érzelmeit közvetíteni a közönségnek."Az Eurovíziós Dalfesztiválon nagyon szeretném a magyarságomat hangsúlyozni és egy olyan dalt vinni, amely által a nemzetközi közönség is kaphat egy darabot a magyar népzenéből. Azt, hogy ezt még a romasággal is tudtam vegyíteni, még nagyobb büszkeség nekem" - fejttette ki az énekes. Hozzáfűzte: a modern hangszerelés miatt reméli, hogy így a fiatalokhoz is közelebb tudja vinni a népzenét.Pápai Joci elmondta, nem szeretné az előadás személyes jellegét megváltoztatni, mert vallja, hogy "ami kicsiben működik, annak nagyban is hatnia kell", de vizuális megjelenésben szeretnének felzárkózni a többi produkcióhoz."Számomra azonban a legfontosabb dolog, hogy a magyar dallamvilágra, a nyelvünk szépségének bemutatására és a romaságra fektessük a hangsúlyt" - fűzte hozzá.