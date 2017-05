Majdnem David Hasselhoff lett Superman és Indiana Jones

Máig azon kesereg David Hasselhoff, hogy lehetett volna Superman és Indiana Jones is, de lemaradt ezekről az álomszerepekről.



- Azt mondta az ügynököm, ha elvállalod Superman szerepét, életed végéig Superman maradsz, és visszamondta a nevemben – mesélte a Baywatch című sorozat egykori sztárja az Access Hollywoodnak. – Máig bánom, hogy hallgattam rá. Pedig készültem, gyúrtam meg ittam a fehérjeturmixokat, mert sovány gyerek voltam szuperhősnek. Akárcsak Christopher Reeve, aki végül megkapta. De Chrisre nem haragszom, nagyszerű srác volt, úgyhogy örülök, hogy ő lett Superman.



Hasselhoff másik nagy bánata, hogy nem ő lett Indiana Jones: - Én is versenyben voltam, de Spielberg azt mondta, hogy neki az a másik srác kell a Csillagok háborújából, úgyhogy Harrison Ford lett a frigyláda fosztogatója.



A korosodó színész azt is lárulta, hogy egyszer belezúgott Anne Hathaway-be, és talán lett is volna nála esélye, de ő éppen nős volt.



- Szomszédos stúdiókban forgattunk, és átvittem hozzá a lányaimat. Nagyon aranyos volt és végig flörtölt velem. Nem tudtam vele betelni.



Hasselhoff visszatér hajdani dicsősége színterére: ő is szerepel a Baywatch nagyszabású moziváltozatában, akárcsak a sorozat másik nagy sztárja, Pamela Anderson. A főszerepekben Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra és Alessandra Daddario láthatók.



(Baywatch – hazai bemutató: 2017. július 13.)