Majdnem go-go girl lett a Múmia szexi sztárja

Először fordul elő a mozitörténetben, hogy nő játssza az egyiptomi sírkamrában szunnyadó, majd felébredő múmiát, de az ősi rémet alakító Sofia Boutella élete is megérne egy külön filmet.A színésznő Algériában született, de Franciaországban nőtt fel, és táncosnő lett. Csaknem egy évtizeden át professzionális táncos volt, Madonnával is dolgozott, aki az évek során a mentora lett, ő biztatta arra is, hogy próbálkozzon meg a színészettel. A kezdeti lépések nem jártak sikerrel, ezért Sofia már azon gondolkozott, hogy go-go girl lesz, de aztán visszariadt az ötlettől, mert attól tartott, hogy lelkileg túlságosan megviselné a munka. Aztán mégis kapott filmszerepet a Kingsman: A titkos szolgálatban, s ezzel beindult a karrierje. A Star Trek: Mindenen túl földönkívülijeként már igazi sztárszerepben tündökölt. A múmia címszerepét viszont nem akarta elfogadni, mert attól tartott, ezzel vége lenne a karrierjének.- Attól féltem, rám ragad a karakter, és mindenki úgy fog rám emlékezni, hogy ez az a csaj, aki sokáig egy szarkofágban lakott, aztán kiköltözött belőle, és el akarta pusztítani a világot - meséli a színésznő legújabb interjújában. - És ki látott már olyan színésznőt, aki eljátszott egy rémet, és utána elhalmozták további szerepekkel? Nekem egy sem jutott eszembe.A színésznő aztán persze meggondolta magát, hiszen mégiscsak Tom Cruise-t kergetheti egy szuperfilmben, amit elég kevesen mondhatnak el magukról.