Majka a zsarukkal dolgozik együtt

Furcsa képet kapott a Bors pár nappal ezelőtt, ezen Majka gondterhelt arccal ment a rendőrség Teve utcai székháza felé. Komoly ügyről lehetett szó, mert aznap sem a zenész, sem a zsaruk nem válaszoltak kérdésünkre, amikor a lap azt kérdezte, hogy mégis mibe ke­ve­redett az ózdi rapper. Bors aztán megtudta , hogy mit is keresett a zsarupalotában Majka: aggodalomra sem­mi ok, csak egy egészen kü­lönleges felkérést kapott a rendőrségtől. A rapper pedig örömmel állt a jó ügy mellé. Mint az egyik legtöbbet koncertező magyar ze­nész, Majka pontosan tisztában van vele, hogy milyen veszélyekkel járhat a fesztiválszezon, a nagy melegben sokszor lehet kí­nos vége egy-egy estének. Ezért is segített a zsaruknak egy kisfilm erejéig, hogy ezt a fiatalok is megértsék.– Azért csináltam, mert pontosan tudom, hogy mennyire ve­szélyes lehet egy fesztivál. A kisfilm arról szól, hogy semmi szükség verekedésre vagy mértéktelen alkoholfogyasztásra egy-egy rendezvényen, ezek nélkül is lehet, sőt sokkal jobbat lehet szórakozni – mondta lapunknak Majka.