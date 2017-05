Május 22-én a Depeche Mode robbantja fel az Groupama Arénát

Május 22-én koncerthelyszínként is debütál a Groupama Aréna, és rögtön egy teltházas Depeche Mode koncertet rendeznek hazánk legmodernebb stadionjában.Vasárnap a produkció technikai próbája zajlik majd, hogy május 22-én hétfőn, a koncert napján már minden készen álljon a közönség fogadására.70 magyar segít be a produkciónak, legtöbbjük az építésbe és a bontásba, de lesz aki a fellépőruhákkal dolgozik, és olyan is, aki a konyhai személyzetnek segít majd.11 kamionnal szállítják a felszerelést, valamint 4 busz és 5 kisbusz is a turné része, mivel minden felszerelést maguk visznek az összes helyszínre.

A koncertre nem lehet bevinni üveget, palackot, videókamerát, profi-vagy félprofi fényképezőgépeket, valamint esernyőt sem. Rossz idő esetén is kizárólag esőkabáttal lehet bejutni a stadionba. A bejáratoknál táska és ruha ellenőrzés is lesz.

, a hátát pedig egy óriási led fal adja, amelyen a koncert nagy részében Anton Corbijn munkái egészítik ki a buli látványvilágát. Emellett stroboszkópot és füstgépeket is is használnak a koncert közben.Nincs extra kívánság a frissítőkben sem: ásványvíz, gyümölcslé, tea, kávé, friss citrom, gyömbér, méz, illetve gyümölcstál és mandula lesz bekészítve az öltözőkbe, valamint 3-4 aktuális angol újság. A színpadra kizárólag ásványvizet kell elhelyezni., amelynek – a lehetőségekhez képest – csendesnek kell lennie, hangulatvilágítással és kanapékkal berendezve. A koncert napján egy sportmasszőr is készenlétben áll majd, ha a banda valamelyik tagjának szüksége lenne rá.Várható kapunyitás 17.30, a két előzenekar – a F.O.X és The Raveonettes – után a Depeche Mode bő 2 órás show-t ad majd.A turné első három bulija alapján a banda láthatóan jó formában van és egy igazán válogatott programmal készült, amely tartalmazza a legnagyobb slágereket és az igazi rajongói nyalánkságokat is, kiegészítve az új lemez dalaival.