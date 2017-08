Makóról szerszámozták fel a Lannisterek lovait a Trónok harcában

Kihalófélben lévő mesterséggel keresi a kenyerét a mai napig egy makói család.

Nálunk a szíjgyártás mestersége az elmúlt évtizedekben apáról fiúra szállt. Kezdetben lószerszámot készítettünk, majd folyamatosan bő­vült a családi vállalkozás profilja. Ma már számos kutyafelszerelést és humán felhasználású bőreszközt készítünk, a nadrágszíjtól egészen a táskáig. Az igényeknek sokszor csak a képzelet szab határt

Már 144 éve viszi a szíjgyártóműhelyt a család.

Kép forrása: borsonline.hu

– mondta a Borsnak a családi vállalkozás legfiatalabb tagja, ifj. Lenhardt Béla, aki édesapjával, Lenhardt Bélával dolgozik együtt a Kálvária utcai műhelyben.

"Azt szeretem a bőrtermékeinkben, hogy nagyon egyediek, valamint rendkívül tartósak is. A kézzel készített fűzést nem lehet gépekkel reprodukálni. Mindig próbálunk valami újdonsággal előállni, beletesszük a szívünket és a lelkünket is" – tette hozzá lelkesen az ifjabbik Béla, aki egy különleges élményt is megosztott a lappal.

A termékeink a világ számos pontjára eljutottak már. Egy esetben azonban igencsak meglepődtem. Annak idején elkezdtem nézni a Trónok harca című sorozatot, az egyik ház, a Lannisterek lovasainak felszerelését látva pedig a mi műhelyünk által készített kantárokra és díszes szügyelőkre figyeltem fel. Először nem is akartam hinni a saját szememnek. Minden bizonnyal egy viszont­eladón keresztül jutottak el a munkáink a produkcióhoz

Kép forrása: borsonline.hu

– mondta a mester, majd hozzátette: a na­gyobbik fia már élénken érdeklődik a szíjgyártás iránt, így egyáltalán nem kizárt, hogy a családi szakma hagyománya a jövőben megint csak apáról fiúra száll.