Malacfejű emberek lepték el a bécsi utcákat

A bécsi köztisztaságiak legújabb kampánya keretében disznófejű emberek emlékeztetik az osztrák főváros lakóit arra, hogy vigyázzanak környezetük tisztaságára. Március óta a tavakat és szökőkutakat, valamint az utcabútorokat is védi a bécsi köztisztasági törvény."Ne malackodj!" – figyelmeztet a bécsi köztisztasági vállalat, az MA 48 legújabb plakátjain, amelyek középpontjában a járdákon díszelgő kutyaürülék, a szanaszét szórt cigarettacsikkek és az összekoszolt utcabútorok állnak.

"Ne malackodj!" – figyelmeztet a bécsi köztisztasági vállalat, az MA 48

Az idei kampány célja, hogy emlékeztesse a nótorius szemetelőket a szabályok betartására, illetve felhívja a figyelmüket a köztisztasági törvény változásaira.Ez egyébként csak a minimális büntetési összeg, a helyszíni bírság maximuma ugyanis 90 euró. Ha pedig feljelentés is születik, akár 2.000 euróra is rúghat a kiszabható pénzbüntetés.

A másik nagy változás, hogy a köztisztasági törvény már nem csak általában a zöldterületekre és a közterületekre vonatkozik, hanem nevesítették benne a vízfelületeket és az utcabúrokat is. Vagyis mostantól ugyanúgy bírságra számíthat az, aki tavakba, kutakba vagy a Dunába dob szemetet, vagy összekoszolja a köztéri padokat és egyéb ülőalkalmatosságokat, ivókutakat, játszótéri játékokat vagy hirdetőoszlopokat.A bécsi utcákat és közterületeket kilenc éve járja az úgynevezett szemétrendőrség, a WasteWatcher-ek, akik fennállásuk óta 55 ezer alkalommal intézkedtek a köztisztasági törvény megszegése miatt. De nemcsak ők, hanem a köztisztasági vállalat és a városi kertészet munkatársai is – összesen mintegy négyszázan – lecsaphatnak a szemetelőkre.Az osztrák fővárosban egyébként nem az a cél, hogy minél több legyen a bírság – amelyet csak köztisztasági feladatokra lehet fordítani –, hanem, hogy minél nagyobb legyen a tisztaság. Éppen ezért városszerte 24 ezer szemétgyűjtő edény, ezerkétszáz csikkgyűjtő henger és 3.450 zacskóadagoló áll a lakosság rendelkezésére. A bécsiek a szeméttelepeken ingyen adhatják le a feleslegessé vált bútoraikat, műszaki cikkeiket és egyéb szemetüket, a legközelebbi szelektív hulladéksziget vagy szeméttelep megtalálásában pedig tematikus online térkép és mobiltelefonos alkalmazás is segíti őket.