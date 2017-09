Már 15 éve hódíthatunk a tudásunkkal - szülinapos a Honfoglaló

Rengeteg dolog történt a játékkal az elmúlt évek alatt. A magyarországi sikereken felbuzdulva 2008/2009-ben nemzetközi verziók elindításán dolgoztak a fejlesztők, majd sikeresen meghódították Romániát, Bulgáriát, Csehországot, és Oroszországot is.

2011-ben Facebookon is megjelent a játék.2012-ben a Top25 Facebook játék közé került, olyan nevek mellé mint például az Angry Birds (Rovio), a FarmVille 2 (Zynga), a Clash of Clans (Supercell), vagy épp a Candy Crush Saga (King).2016. év végén a Honfoglaló meghódította a mobileszközöket is. Hosszú hónapokig volt a “Top downloaded" kategória élén, megelőzve olyan alkalmazásokat, mint például a Facebook Messenger.Idén tavasszal pedig elérte a játék történetének legnagyobb látogatószámát is (közel 100ezer egyedi látogató / nap).

Amikor kitaláltam a játékot egy kockás papíron, akkor nagyon hittem az ötletben, de őszintén szólva ma visszanézve engem is meglep, hogy a Honfoglaló mennyire időtálló, klasszikus brand lett. Idén a Honfoglaló látogató csúcsot döntött, összesen 18 lokalizált verzió fut világszerte. A társasjáték 13. éve bestseller és még számos új ötlet van a tarsolyunkban. Hiszünk benne, hogy a Rubik kocka után újra meghódítja a világot egy magyar játék

A játékról

Játék neve: Honfoglaló / Triviador

Fejlesztő: THX Games

Kiadó: THX Games

Műfaj: Kvíz, stratégia, multiplayer

Platformok: Android, iOS, Facebook.com, Honfoglalo.hu

- mondta Bihari Attila.Mára már 15 nyelven érhető el a játék (a korábban említettek mellett többek között angolul, spanyolul, arabul, és törökül is).Magyarországon hatalmas közösség szerveződött a játék köré, több éven keresztül több ezer ember fordult meg Honfoglaló Találkozókon, Bajnokságokon, és rendezvényeken. Születtek barátságok és szerelmek.