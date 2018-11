Már 25 éve nincs köztünk a Gépnarancs írója, Anthony Burgess

Kép forrása: culturised.co.uk

Huszonöt éve, 1992. november 22-én hunyt el Anthony Burgess angol költő, író, kritikus, zeneszerző, a Gépnarancs című regény szerzője.Manchester egyik külvárosában, Harpurhey-ben született 1917. február 25-én John Burgess Wilson néven. Anyja különböző glasgow-i és manchesteri színházakban volt énekes-táncos, apja mozikban zongorázott, majd volt pénztáros és könyvekkel házaló ügynök is. Burgess egyéves volt, amikor anyja és húga az első világháborút követő spanyolnáthajárvány áldozata lett, ez a trauma egész életében elkísérte. Apja hamarosan újranősült, egy kocsmárosnőt vett el, a család élete ettől kezdve kocsmák és italmérések közelében zajlott. Burgess gyűlölte ezt a helyzetet, önéletrajzi írásaiban maró gúnnyal írt az ottani törzsközönségről, mostohaanyja tevékenységéről.Kamaszként találkozott James Joyce munkáival, ami későbbi munkásságára is nagy hatással volt. A zene is érdekelte, és mivel nem volt pénzük zeneiskolára, autodidakta módon tanult meg zongorázni, majd hárfázni és orgonálni is.1937-ben beiratkozott a manchesteri egyetemre, ahol angol irodalmat és nyelvészetet tanult. Szabadidejében Marlowe és Shakespeare munkáit tanulmányozta, verseket írt, részt vett az egyetemi színpad előadásaiban. 1940-ben lediplomázott, majd megkezdte katonai szolgálatát a brit hadsereg egészségügyi, később oktatási parancsnokságánál,Leszerelése után dolgozott az oktatási minisztériumban, tanított többek között a birminghami egyetem szabadegyetemén, 1950-ben a banbury-i gimnázium angoltanára lett.1959-ben egy titokzatos betegség miatt, amelyet tévesen agytumornak diagnosztizáltak, vissza kellett térnie Angliába. Más megélhetési lehetősége nem lévén, ettől kezdve csak az írással foglalkozott. Sorra jelentek meg páratlan nyelvi leleménnyel írt, többnyire szatirikus regényei, amelyek nagyrészt a modern civilizáció értékeket romboló hatására figyelmeztetnek., amely az értelmetlen erőszakot ítéli el. A műből 1971-ben Stanley Kubrick készített kultfilmet Malcolm McDowell főszereplésével., valamint az Enderby-tetralógiája (A narancsműves testamentuma, Enderby úr külvilága, Mr. Enderby - bepillantás, Enderby fekete hölgye avagy Végenincs Enderby), amelyben azt vizsgálja, hogy áthidalható-e a magaskultúra és populáris kultúra közötti szakadék, feloldhatók-e a művészi és a hétköznapi létezés közötti ellentétek.Burgess első felesége halála után, 1968-ban ismét megnősült, második feleségével és annak kisfiával Máltára költözött, ahonnan bejárták szinte egész Európát, majd a hetvenes évek közepén Monacóban telepedtek le., amelyek közül legjelentősebb az angol irodalomról szóló összefoglaló műve, valamint a James Joyce munkásságát elemző tanulmánya. Két önéletrajzi műve is megjelent, Little Wilson and Big God (1987) és You've Had Your Time (1990) címmel. Termékeny újságíró és nyelvzseni is volt, egyesek szerint nyolc, mások szerint tizenhárom nyelven beszélt és írt, köztük perzsául, héberül és kínaiul., a Monsieur Shakespeare című balettjének ősbemutatóját 2010-ben tartották a kelet-franciaországi Angers Chanzy színházában.Burgess, akit a kritika a kortárs angol irodalom egyik legjelentősebb és legtermékenyebb alkotójának tekint, 1993. november 22-én halt meg Londonban.1998-ban Burgess özvegyének hagyatékából az Angers-i Egyetem könyvtárában hozták létre az Anthony Burgess Központot, amelyben kéziratok, személyes tárgyak és könyvek találhatók.