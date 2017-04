Már 2 év múlva feljuthat a Holdra a magyar csapat Pulija

A Puli 2019-ben indulna a Holdra

A magyar csapat még mindig bízik abban, hogy saját építésű Pulija feljut a Holdra.Az eredeti kiírás szerint a Google Lunar XPRIZE húszmillió dolláros fődíját egy olyan csapat vihetné el, amelyik állami támogatás nélkül képes a Holdra juttatni egy járművet, az ott képes bizonyos távolságot önállóan megtenni, és élő közvetítésben be is jelentkezik égi kísérőnkről. Azt pedig külön is jutalmazzák, ha vizet is találnának a Holdon - írja a Bors

Az indulás határidejét 2017. december 31-ére tűzték ki, de a jelen állás szerint ez senkinek nem fog összejönni – mondta a Borsnak Pacher Tibor, a Puli Space csapatveze­tője.

Tervünket azonban nem adtuk fel, még ha a fődíjat nem is kaphatjuk meg. Jelen állás szerint a mi járművünk 2019-ben indulna a Holdra az amerikai Astrobotic Peregrine le­szál­lóegységén.