Már jövőre műholdakkal szórná az internetet a Facebook a nehezen elérhető helyekre, ráadásul 5G-ben

Az IT Café akkori cikke szerint úgy tervezték, hogy ezt a problémát speciális drónokkal fogják megoldani, ám mára ezt elvetették és a napokban kiderült, hogy párhuzamosan egy műholdas koncepción is dolgoztak - írja az IT Café A műholdas projektről a Wired számolt be, amit vállalat meg is erősített. Azt is közölték, hogy a projekt első lépése az Athena kódnéven futó műholdak egy csoportjának pályára állítása lesz. A még mindig kutatási fázisban lévő technológiát már a jövő év elején be is akarják üzemelni.