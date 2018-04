Már kiderült, kik lépnek fel az EFOTT-on - Dub FX is ritmust lép az idei EFOTT-on

Az ausztrál utcazenész már szinte hazajár Magyarországra, de rajongói el is várják ezt tőle. A folyamatosan új és így megunhatatlan zenét komponáló Dub FX 2018. július 10-16. között az EFOTT-on lép majd újra színpadra olyan világhírű fellépők mellett, mint John Newman, Jessie J, Lost Frequencies és a Volbeat. A páratlan nemzetközi felhozatal mellett természetesen a hazai kedvencekről sem feledkeznek meg a szervezők – sőt az idén a vártnál hamarabb közzétették a fellépők névsorát.



Benjamin Stanford karrierjét a Twitch nevű zenekarban kezdte, amelyet egy debütáló album megjelenése után otthagyott, majd rögvest szólókarrierbe fogott. Európában már mindenki Dub FX-ként ismerte meg, ahol különleges zenéjétől hangosak voltak az utcák. A dalait egytől-egyig profin megalkotó előadó egymaga hozza össze világhírű slágereit. Zenéjéhez loop és effekt pedálokat használ, amelyeket saját beatbox, rap, baseline és énekhangjával kever, mindezzel pedig olyan hatást ér el a színpadon, mintha egy teljes zenekar játékát hallgatnánk. Legkedveltebb stílusait szívesen vegyíti, így alkotja meg az összetéveszthetetlen Dub FX hangzást reggae, drum&bass, hip-hop és jazz ötvözésével.



Dub FX elmondása szerint imád Magyarországra jönni, odavan a magyar életstílusért és a kultúráért. Ha utcazenélésről van szó, Budapestet említi kedvenc városának – legnagyobb sikerének ugyanis az egykori, Erzsébet téri fellépését tartja, de megesett már az is, hogy egy magyar tetoválóművész miatt érkezett hazánkba. Mint mondja, az EFOTT-ra különleges szeretettel készül, megtapasztalta már ugyanis, milyen bulira képesek az egyetemisták.



– Dub FX harmadjára látogat meg minket, és nem sokat hezitált, amikor megkapta a felkérésünket. Azt gondolom, ezzel sikerült újra kedveznünk az őt visszaváró rajongóknak, de egyébként is célunk a 2018-as fesztiválon, hogy minden létező műfajt felvonultassunk. Úgy tűnik, a látogatók is értékelik ezt, jegyértékesítésünk rekordszámokat mutat, könnyen meglehet, hogy némely napok jegyelővételi lehetőségét le kell zárnunk – mondta el Maszlavér Gábor fesztiváligazgató, aki egyúttal bejelentette, hogy idén a szokásosnál hamarabb, már április 10-étől elérhetővé teszik az EFOTT öt legnagyobb színpadának fellépőlistáját.



Az eddig bejelentett legkedveltebb hazai nagyokat a Punnany Massif, a Halott Pénz, a Wellhello és Majka&Curtis is erősíti, de nem marad távol a Brains, az Irie Maffia, a Margaret Island, a Cloud 9+, a Kowalsky meg a Vega és Szabó Balázs bandája sem. Mellettük igazi kuriózumnak számít Rúzsa Magdi koncertje is, aki idén vesz részt először az EFOTT életében. The Biebers, 30 Y, Mary PopKids, Belga, Hősök, Animal Cannibals vagy akár Metzker Viki – úgy tűnik, lesz bőven miből válogatni.