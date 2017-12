Már most felírhatja milyen koncertekre menne el 2018-ban

Mások mellett az Arcade Fire, Bobby McFerrin, Roger Waters, Rod Stewart, Lenny Kravitz, a Depeche Mode, Enrique Iglesias, Tricky, James Blunt, az Iron Maiden, a Judas Priest, Billy Idol, a Queens of the Stone Age, a Body Count, a Marillion, Jan Garbarek, a Gipsy Kings, és a Scooter is fellép 2018-ban Magyarországon.



Január 21-én a Barba Negra Music Clubban lép fel a heavy metált játszó német Accept, ezen a napon az extrém metált képviselő brit Cradle of Filth az A38 hajón zenél, akárcsak a portugál Moonspell. A triphop egyik legfontosabb alakja, a brit Tricky január 25-én az A38-on koncertezik, a német Kreator 27-én a Barba Negrában. A skót rocklegenda, Rod Stewart 29-én az Arénában lép fel, azon a napon a gospel-punk amerikai Algiers az A38-on, a kínai indie csapat, a Wang Wen a Dürerben, a Neurosisból ismert amerikai Scott Kelly pedig John Judkins társaságában 30-án az A38-on játszik.



Február 2-án a Sportarénában tér vissza Magyarországra a Depeche Mode, ezen a napon rendeznek estet a hetvenes évek népszerű punkcsapataival, a Peter and the Test Tube Babies-zel, a UK Subsszal, az Exploiteddel és a Cockney Rejectsszel a Barba Negrában.

11-én a legendás amerikai punkrock zenekar, a Sonics az A38-on lesz, ugyanott 12-én a fiatal brit énekes-producer, King Krule zenél. Az amerikai Hollywood Undead 12-én és 13-án is játszik az Akváriumban. Február 18-án a holland énekesnő, Anneke van Giersbergen VUUR elnevezésű formációjával lép fel az A38-on, ugyanazon a napon a brit soul-RNB előadó, Emeli Sandé az Arénában várja a közönséget. Tony Hadley, a brit újhullámos Spandau Ballet egykori frontembere február 23-án a Dürerben koncertezik, a brazil thrash metál sztáregyüttes, a Sepultura 25-én a Barba Negrában. Caro Emerald holland énekesnő 26-án az Arénában lép fel, a friss sztár, a német-ír Alice Merton 28-án az A38-on.



Március Napalm Death grindcore-koncerttel indul a Dürerben, 6-án a MOMKultban a luxemburgi Reis Demuth Wiltgen Trio az amerikai szaxofonsztárral, Joshua Redmannel közösen játszik. A francia elektronikus zenei színtér csillaga, Carpenter Brut március 7-én az Akváriumban lép fel, 11-én a spanyol énekes, Enrique Iglesias az Arénában ad koncertet. A szimfometál svéd kiválósága, a Therion 13-án a Barba Negrában lesz, 16-án a sivatagi rock amerikai nagyágyúja, a Fu Manchu az A38-on. 19-én Dianne Reeves amerikai dzsesszénekesnő koncertje lesz a Müpában.



Április 6-tól 8-ig rendezik meg a MOMKultban a Get Closer dzsesszfesztivált (Nicholas Payton, James Blood Ulmer Odyssey Trio, Heavy Weather, Lizz Wright). 8-án a holland Kensington a Barba Negrába jön, aznap Lara Fabian kanadai énekesnő az Arénában lép fel. A gothic rockot játszó brit Editors 16-án az Akváriumban ad koncertet, 21-én az amerikai dzsesszénekes, Kurt Elling a Müpában. Kollégája, Stacey Kent február 28-án a Zeneakadémián mutatja be új műsorát.



Május 2-án a brit Pink Floyd egykori frontembere, Roger Waters ad koncertet a Sportarénában, másnap a dzsesszénekesek egyik példaképe, az amerikai Bobby McFerrin a Müpában hallható, míg a műfaj másik kiválósága, a szaxofonos, szintén amerikai Bill Evans Petit Blonde II elnevezésű formációjával aznap az Instantban lép fel. Jazzmeia Horn amerikai dzsesszénekes május 4-én a Müpában szerepel, aznap a brit pop-soul-blues előadó, Rag'n'Bone Man az Arénában lesz. Szintén az Arénában lép fel május 8-án a brit popcsillag, James Blunt, a MOMKultban pedig a kubai Roberto Fonseca dzsessztriója. 13-án az A38-on Yo La Tengo-koncert lesz, míg a Tüskecsarnokban az amerikai popcsillag, Anastacia szórakoztatja a közönséget, 23-án pedig az elektronikus zene egyik legismertebb képviselője, Bonobo mutatja be a Budapest Parkban Migration című lemezét.



Június 3-án lesz az amerikai énekes, Lenny Kravitz koncertje a Sportarénában, az Art Ensemble of Chicago 7-én a MOMKultban zenél, a Scooter 9-én a Budapest Parkban. Ugyanott lesz 17-én az amerikai heavy metál csapat, a Body Count koncertje és június 17. a dátuma a kanadai rock legnagyobb csillaga, az Arcade Fire első magyarországi koncertjének. 21-én a Budapest Parkban az amerikai Queens of the Stone Age zenél, a Stone Sour 25-én a Barba Negrában, a nyolcvanas évek sztárja, Billy Idol július 2-án a Budapest Parkban, július 24-én a metálzene brit kiválósága, a Judas Priest az Arénában ad koncertet.



A Motörhead extagja, Phil Campbell a Bastardsszal szeptember 6-án lép fel a Dürerben, szeptember 15-én a Budapest Parkban a Modern Talking egykori énekese, Thomas Anders.



A Gipsy Kings október 2-án a MOMSportban játszik, a norvég szaxofonos világhírű csapata, a Jan Garbarek Group október 24-én (Trilok Gurtu indiai ütőssel kiegészülve) a MOMSportban.



November 20-án a szimfometált játszó finn Nightwish az Arénában, december 7-én a brit progrock együttes, a Marillion a Barba Negrában zenél.





A fesztiválszezont június 6-tól 10-ig az alsóörsi Open Road Fest nyitja, A Fishing on Orfű június 20-tól 23-ig tart, június 26. és 30. között lesz a soproni VOLT Fesztivál (Depeche Mode, Iron Maiden, Hurts). Július 4-től 8-ig tart a Balaton Sound Zamárdiban (Chainsmokers, David Guetta, Dimitri Vega & Like Mike), július 9. és 14. között lesz a Rockmaraton a dunaújvárosi Szalki-szigeten a Toy Dolsszal, az Alestormmal, az Overkill-lel, július 10-től 16-ig az EFOTT Velencén, július 11-tól 15-ig a VeszprémFest.



Július 20-tól 29-ig a Művészetek Völgyét rendezik a Káli-medencében, a székesfehérvári Fezent (Mr. Big, Enter Shikari, Helloween) július 25-től 28-ig, az Ozora Fesztivál július 30-tól augusztus 5-ig, az Ördögkatlan július 31-től augusztus 4-ig tart. A Sziget augusztus 8-tól 15-ig lesz, Zamárdiban a B.my.Lake és a Strand fesztivál (Robin Schulz) augusztus 22-től 26-ig, és ugyanekkor lesz a Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) is. Október 4-tól 8-ig ismét lesz Budapest Ritmo világzenei fesztivál is.