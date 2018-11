Már nem Ghymes a Ghymes

Megújult és módosított elnevezésén az idén 35 éve alakult Ghymes együttes. A népszerű világzenei formáció 2019. március 24-én már Szarka Tamás & Ghymes néven ad koncertet a Budapest Kongresszusi Központban (BKK).



Néhány éve alakult meg saját formációm, a Szarka Tamás és zenekara, és az új dalok ide íródtak. A jövő márciusi koncerten természetesen a népszerű, a közönség által elvárt Ghymes-dalokat is eljátsszuk, emellett elhangzanak vadonatúj szerzeményeim - mondta Szarka Tamás zenekarvezető, énekes-hegedűs az MTI kérdésére a hétfői budapesti sajtótájékoztatón.



Mint kifejtette, új anyag nélkül a Ghymest nem tudta volna folytatni.



Fivére, Szarka Gyula gitáros-énekes hozzátette: jó ideje sokat dolgoznak külön és megbeszélték, hogy a folytatás így legyen. A BKK-beli fellépésen, amelyet a Danubius Music szervez, vendégként színpadra lép Szarvas József színművész, valamint a Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola kiskórusa.



A sajtótájékoztatón a Szarka testvérek felidézték a felvidéki Ghymes eddigi három és fél évtizedes történetének emlékezetes állomásait. Szarka Gyula kitért arra, hogy a szlovákiai sikerek után a kilencvenes évek elejétől kezdtek Budapestre járni és 1997 táján indult saját klubjuk a Fonó Budai Zeneházban, de Magyarországon még akkor is alig ismerték őket; az áttörést az 1998-ban kiadott Rege című lemez hozta meg.



"A Fonó pajtájában éreztük először, hogy komolyra fordult a helyzet: a saját koncertünkre alig tudtunk bejutni, annyian voltak. Minden évben kaptunk egy picivel nagyobb lökést, ez vitt minket előre" - fogalmazott Szarka Tamás.



Az MTI kérdésére azt is elmondta, hogy várhatóan tavasszal jelennek meg az új dalai lemezen.



A Kossuth-díjjal elismert felvidéki Szarka fivérek által vezetett Ghymes zenekar eddigi több mint három évtizedes működése alatt 25 albumot jelentetett meg, ezek közül tíz platina-, öt pedig aranylemez lett - az utolsó stúdióanyag a 2012 végén megjelent 30 fényév volt.



A Ghymes 1983-ban alakult szlovákiai magyar zenészekből a Nyitrai Pedagógiai Főiskolán és kezdetben autentikus népzenét játszott. A jellegzetes Ghymes-hangzás, amely a világzenei elemeket némi rockos ízzel vegyíti, a kilencvenes évek második felére alakult ki, azóta a zenekar óriási népszerűségre tett szert Magyarországon és a Kárpát-medencében.



Az együttes dalainak meghatározója Szarka Tamás zenéje, irodalmi értékű szövegvilága, hegedűjátéka és éneke, ezt egészíti ki a gitáron játszó és szintén éneklő Szarka Gyula népzenei alapú szerzői zenéje.