Maradona visszatér Nápolyba, méghozzá az operába

A Maradona Live Tre 10 című előadást csak egyszer láthatja a közönség, január 16-án. A cím a jubileumra utal, amely az előadás apropóját adta: Maradona irányításával éppen harminc éve, 1987-ben lett először bajnok a Napoli futballklub.



A jegyek már elővételben elkeltek, a rajongók 330 eurót (több mint százezer forintot) is adtak a belépőkért.



Luigi de Magistris nápolyi polgármester, aki egyúttal a San Carlo Alapítvány elnöke, elmondta, hogy természetesen ő is ott lesz az előadáson, hogy "személyesen rázhasson kezet minden idők vitathatatlanul legnagyobb focistájával", aki a Napoli csapatát 1987 és 1990 között a fociklubok élmezőnyébe vezette.



Maradona fellépésének azonban ellenzői is vannak: Roberto de Simone zeneszerző, a San Carlo igazgatója sem örül neki, és Francesco Canessa, az opera korábbi főintendánsa is kétségeit fejezte ki.



"A San Carlo a zene temploma, mi köze ehhez egy labdarúgónak?" - tette fel a kérdést De Simone arra emlékeztetve, hogy az operában egykor Rossini és Donizetti is fellépett.



A polgármester azonban azzal érvelt, hogy a színház nemcsak az elitkultúráé, a popkultúrára is nyitottnak kell lennie. Különben is - jelentette ki - Maradona nem hegedül vagy koncertezik, az előadáson az emlékeket idézik fel szórakoztató műsor formájában. "Nem hiszem, hogy ez sértené a San Carlo méltóságát" - fűzte hozzá.



Az 1737-ben megnyílt nápolyi San Carlo a világ egyik legrégibb operaháza.