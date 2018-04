Maratoni versfelolvasással ünneplik a Költészet Napját az Akvárium Klubban

Szerdán, a költészet napján immár nyolcadik alkalommal rendezi meg a Magyar Írószövetség, a Magyar Napló és a Kossuth Rádió, a Versmaratont - hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



Idén az Erzsébet téri Akváriumban Klub ad otthont az ingyenesen megtekinthető rendezvénynek színpaddal, költőkkel, mély érzelmekkel és rengeteg vendéggel - hangzott el a műsorban. A rendezvényen 12 órán keresztül kortárs költők szavalják Az év versei 2018 antológiában szereplő költeményeket.



Zsiga Kristóf, a Magyar Napló kiadó vezetője elmondta, hogy minden évben a költészet napjára jelentetik meg Az év versei antológiát, amely az elmúlt év szerintük legjobb verseiből tartalmaz válogatást. Ebből a kötetből olvassák fel a költők saját szerzeményeiket.



Mint mondta, az antológiában 100 költő versei szerepelnek, közülük hatvanan vesznek részt az eseményen. A színpadon óránként négy-öt kortárs költő olvas fel rövid beszélgetést követően. A Versmaratont online is közvetítik.



Elmondta, hogy a Magyar Rádiónak köszönhetően a rendezvényről hangfelvétel is készül, amely bekerül a rádió archívumába.



A nyolcadik alkalommal megrendezett eseményen felolvas mások mellett Ágh István, Géczi János, Szőcs Géza, Kukorelly Endre, Mezey Katalin, Kemény István, Terék Anna, Kiss Judit Ágnes és Oravecz Péter is.