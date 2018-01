Márciusban mutatják be a mozikban Sándor Pál Vándorszínészek című filmjét

A Bohóc a falon, a Régi idők focija, a Ripacsok, a Szerencsés Dániel és a Miss Arizóna című alkotások rendezőjének új filmjében egy maroknyi vándorszínész játéka dühös verekedést robbant ki. A kavarodásban egy fiatal katona is beszáll a verekedésbe, majd miután emiatt bujdosni kényszerül, a társulat befogadja és együtt zötykölődnek faluról falura Pest felé. A történet azonban számos fordulatot tartogat még nem csak az ifjú katona, de a színészgárda számára is - olvasható a film forgalmazójának közleményében.



A forgatás több évszakon keresztül tartott és több mint 30 helyszínen rögzítették az egyes jeleneteket.



A témaválasztásról a rendező korábban az MTI-nek elmondta, hogy egy súgó naplója alapján írták az 1840-es évek elején játszódó film forgatókönyvét. A történet néhány mániákus, tehetséges emberről szól, akik elindulnak Pest felé, hogy a kőszínházba keveredjenek - ázva-fázva, éhezve, mindent odaadva, egymás között megtapasztalva az árulást, a szerelmet, a barátságot.



A forgatókönyv csaknem ötéves munka eredménye, eközben producerként egy játék- és egy dokumentumfilmet is készített. "Amikor úgy éreztem, hogy most már nem bírok magammal mint filmrendező, akkor leültünk, előbb Szekér Andrással, később Péterfy Gergellyel és megírtuk a forgatókönyvet közösen" - mondta.



A film gyártását a filmalap több mint 547 millió forinttal támogatta. A forgatókönyvet Sándor Pál, Szekér András és Péterfy Gergely írta, a film főbb szerepeiben Martinovics Dorina, Mohai Tamás, Gáspár Sándor, Hegedűs D. Géza, Rudolf Péter, Nagy-Kálózy Eszter, ifj. Vidnyánszky Attila és Kovács Krisztián láthatók. Az operatőr Garas Dániel, a vágó Lemhényi Réka és Gothár Márton voltak.