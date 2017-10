Marilyn Manson szokatlan baleset miatt kórházba került

Rádőlt a díszlet egy része Marilyn Manson amerikai rocksztárra szombati New York-i koncertjén, a 48 éves zenészt kórházba szállították, a koncertet félbehagyták.



A szokatlan színpadi baleset a Hammerstein Ballroom manhattani koncertteremben történt. A rocker épp az Eurythmics együttes Sweet Dreams című számának egy átdolgozását adta volna elő, amikor a színpadi dekoráció egyik eleme, a két hatalmas pisztolyt ábrázoló szobor rádőlt.



A zenészt kórházba szállították, állapotáról nem közöltek semmit. Egyelőre nem tudni, hogy a baleset miatt lemondja-e javában zajló észak-amerikai és európai turnéjának következő állomásait. A manhattani show-t mindenesetre félbehagyták az incidens után.



Manson pénteken pittsburghi koncertjén is elesett, amikor túlságosan előrehajolt a színpadon, hogy a műsor vége felé kezet foghasson rajongóival.



A zenésznek néhány nap múlva jelenik meg tizedik stúdióalbuma, a Heaven Upside Down.