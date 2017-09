Marilyn Monroe-t és Harrison Fordot is tortába öntik Budapesten

Előadások, workshopok és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket a IV. Sütnicake, Sütemény- és Tortafesztiválon október 7-én és 8-án a budapesti Gellért Hotelben.



Az idei tortadizájn verseny és kiállítás témája a nők és a filmek, így a versenyzők tortába öntik többek között Marilyn Monroe és Harrison Ford színészeket, valamint marcipánból elkészítik a Trónok harca és a Shrek szereplőit is.



A fesztiválon a hazai gasztronómia nagyjai is előadásokat tartanak, így a látogatók találkozhatnak Bernáth József séffel, aki előadása mellett új könyvét is dedikálja, de két olyan cukrász is bemutatót tart, aki a legutóbbi nemzetközi cukrászolimpián dobogós helyezést ért el - közölték a szervezők az MTI-vel.



Egészséges bűnbeesés címmel első alkalommal csatlakozik a programhoz az egészségtudatos életmódot követőknek, diétázóknak, ételallergiásoknak kedvező szekció. Az egészséges életmód nagykövetei cukrászdákat, alapanyag gyártókat és dietetikusokat prezentálnak majd az egészséges táplálkozás népszerűsítése érdekében. A gyermekprogramok sem maradhatnak el, így amíg a szülők kóstolnak, a gyermekek tortát készíthetnek gyurmából, rajzolhatnak és kreatív társasjátékokon vehetnek részt.