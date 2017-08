Marilyn Monroe eddig nyilvánosságra nem hozott fotóit árverezik el

A fotókat George Barris, profi művész készítette, a Cosmopolitan című magazin megrendelésére, s eddig egy magángyűjteményben őrizték őket. A képek 1962. júniusában készültek, Los Angeles több helyszínén, köztük tengerparton, szobában, hegyvidéken is. A Van, aki forrón szereti című film sztárja nem sokkal korábban töltötte be 36. születésnapját, és hetekkel később találták halva.



Az árverésről beszámoló RealClear magazin szerint nagyon nagy valószínűséggel ezek az utolsó felvételek, amelyek a halála előtt készültek a filmcsillagról. A képeket egy magángyűjtő vásárolta meg közvetlenül George Barristól, még 1980-ban. Az árverést a Paddle8 internetes aukciós ház tartja, licitálni is online lehet. A fotók kikiáltási ára 8-24 ezer dollár között mozog. Nem derült ki, hogy a befolyt összeget milyen célra fordítják majd.