Mark Hamill csillagot kap Hollywoodban

A Star Wars jedilovagját, Luke Skywalkert alakító Mark Hamill csillagot kap márciusban a hollywoodi Hírességek sétányán. A 66 éves filmsztár csillagát március 8-án avatják fel. Az eseményen a Star Wars-széria atyja, George Lucas és az űreposz másik híres hősét, Han Solót játszó Harrison Ford is felszólal.



A kaliforniai származású Hamill több mint 40 éve szerepelt a Csillagok háborújában, az első Star Wars-filmben. A nyolcvanas években a színész a trilógia további két epizódjában, A Birodalom visszavág és A Jedi visszatér című részekben is Skywalkert alakította. A legutóbbi, Star Wars: Az ébredő Erő és a Star Wars: Az utolsó jedik című filmekben ugyancsak a jedimester szerepében láthatta a közönség.



Hamill az űrsaga mellett számos más filmben és tévés produkcióban is dolgozott. A közelmúltban feltűnt a Kingsman: A titkos szolgálat című filmben, és közreműködésével hamarosan bemutatják a Con Man című drámát, amely Barry Minkowról, a börtönbüntetésre ítélt csaló üzletemberről szól.