Mark Hamill és Carrie Fisher is megkapta a Disney-legendák díját

A Disney-legendák díját 1987-ben alapították, az első D23 Expo, azaz 2009 óta pedig kétévente, nyilvánosan adják át. A stúdió idén 11 legendás színészt jutalmazott díjával, mások mellett a Luke Skywalkert alakító Mark Hamill, a Leia hercegnőt játszó, tavaly decemberben elhunyt Carrie Fisher, a Marvel-képregények társszerzője, Stan Lee, a talk show-házigazda Oprah Winfrey és az Oscar-díjas Whoopi Goldberg is a díjazottak között volt.

A Disney-legendák díját a stúdió filmjeiben szereplő színészek és a produkciók sikerében fontos szerepet betöltő alkotók kaphatják meg.Lee, aki néhány napja veszítette el feleségét, személyesen vette át a díjat. Köszönőbeszédében a stúdióalapító Walt Disney inspiráló személyiségét méltatta.Carrie Fisher nevében lánya, Billie Loud köszönte meg az elismerést, levelét Bob Iger, a Disney elnöke olvasta fel a ceremónián. "Nagy pillanat, hogy a Disney család tagja lett" - fogalmazott Loud.Mark Hamill ugyancsak megemlékezett kollégájáról Fisherről, mint mondta: "olyanok voltunk, mint a testvérek, számíthattunk egymásra".A D23 Expón a rajongók a Star Wars: Az utolsó Jedik című új Star Wars-epizód forgatásának kulisszái mögé is betekinthettek. A rendező, Rian Johnson mellett számos szereplő - Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern és Benicio Del Toro is - színpadra lépett az anaheimi kongresszusi palotában megrendezett bemutatón. Az űrsaga következő részét 2017. december 15-től láthatja majd az amerikai közönség.A Disney azt is bejelentette, hogy a kaliforniai és az orlandói Disney-parkban 2019-ben megnyíló Star Wars-világ a Star Wars: Galaxyís Edge nevet kapta. A rendezvényen bemutatták az új látványosság háromdimenziós modelljét. Az attrakciók között a látogatók a Han Solo űrhajójával, az Ezeréves Sólyommal utazhatnak majd, és bekapcsolódhatnak a lázadók és az Első Rend közötti csatába is.