Mark Wahlberg öregszik

Remek formában van a 45 éves Mark Wahlberg, de azért tudja, hogy fölötte is elrepült már az idő. Erre a Transformers: Az utolsó lovag című film forgatása döbbentette rá, mert olyan sérüléseket szerzett, amelyek korábban messze elkerülték.



- Az előző részben is sikerült szert tennem egy nyaki ficamra, de az semmi nem volt a mostani súlyos atrocitásokhoz képest - meséli a kétszeres Oscar-jelölt színész. - Az utolsó lovag minden tekintetben nagyobb produkció, mint A kihalás kora volt, annyi robbanás meg hegyomlás van benne, hogy csak kapkodtam a fejemet. Rá kellett jönnöm, hogy öregszem és lassulok, mert a forgatás alatt minden este úgy éreztem magamat, mint akit reggel beraktak egy betonkeverőbe, és egész nap csúcsra járatták a motort. Egész idő alatt tele voltam zúzódásokkal. Ez a film annyira turbóra volt járatva, hogy jól fog jönni egy vígjáték, ahol nem darálnak be folyamatosan.



Wahlberg utóbbi megjegyzésével alighanem a Megjött apuci 2-re célzott, amelynek hamarosan kezdődik a forgatása. A családi vígjáték első része több mint 150 millió dolláros bevételt hozott, a folytatásban Mel Gibson és John Lithgow bevonásával emelik a tétet.