Marozsán Erika elkészítette második lemezét

Nem dobban a szív címmel elkészítette második lemezét Marozsán Erika. A színművész több mint tíz év elteltével jelentkezik újra zenei anyaggal, amelyet március 17-én mutat be az Uránia Nemzeti Filmszínházban.



"A lemez valamennyire eklektikus lett, ugyanakkor van egy erős összetartó ereje, izgalmas dramaturgiai és zenei vonala. A dalok akörül mozognak, mi a boldogság, mi okoz szívdobbanást, mi kelti a vágyat, és milyen, amikor egy nő már sok mindenen túl van érzelmileg. Kicsit hullámvasútszerű lelkiállapotot mutat a dalok egymásutánisága, nagyjából kiderül, mit gondolok az életről, hol vagyok mostanában" - mondta Marozsán Erika az MTI-nek.



A színésznő első albuma, a Szakíts, ha tudsz 2006-ban jelent meg; annak zenéit a dzsessz színtérről érkezett Juhász Gábor, szövegeit Jónás Tamás író, költő jegyezte. A művésznő felidézte, hogy a 2007-es koncertsorozat közben Borlai Gergő dobost külföldre szólította a munka, őt Födő Sándor "Fodo" váltotta, akivel nagyon jó szakmai és emberi viszonyba kerültek, és már akkor felvetődött a további közös munka ötlete.



"Akkor már New Yorkban éltem, a koncertek után visszatértem Amerikába, illetve Németországban dolgoztam, majd itthon forgattam és színházban is játszottam. A zenélés annyiban jelen volt az életemben, hogy a Szomorú vasárnap című film sikere kapcsán sok felkérést kaptam Európa-szerte arra, énekeljem el Seress Rezső híres dalát. Végül hosszas előkészítés és időpont-egyeztetés után tavaly fogtunk bele Fodóval az új anyag elkészítésébe. A munkafolyamat úgy kezdődött, hogy inspirációs zenéket mutogattunk egymásnak" - fejtette ki.



A zenék megszülettek, Marozsán Erika pedig listát készített arról, kik azok a szövegírók, költők, írók, akikkel szeretne együtt dolgozni. "Legalább huszonöt embernek írtam levelet, és mindenki kedvezően reagált". A lemezre végül Szabó T. Anna, Borda Réka, Novák Péter, Fodor Sándor, Lackfi János, Varga Livius, Kardos-Horváth János és Jónás Tamás szövegei kerültek fel.



A Fonó Budai Zeneház gondozásában megjelenő lemez első klipjét, a Nem lehetsz semlegest már bemutatták a neten. A dalok között szerepel a So Long Leonard című, amely nyilvánvaló kikacsintás, tisztelgés Leonard Cohen So Long Marianne című klasszikusára.



"A dal szövegét egy újságíró barátom, Fodor Sándor írta, az egyik kedvencem a lemezen, szerintem nagyon szép, finom szövege van. Amikor kész lett, még élt Cohen, és az volt a tervem, hogy csinálunk rá egy klipet és elküldjük az előadónak, de sajnos a halála közbeszólt. Művészete rám is óriási hatással volt, akárcsak zenészgenerációk sorára" - fűzte hozzá Marozsán Erika.



Mostani együttesében a számos hangszeren játszó zenekarvezető, a dalokat szerző és hangszerelő Födő Sándor Fodo mellett Csókás Zsolt és Hámori Máté gitározik, Kertész Endre pedig csellózik. Ez a felállás lesz a március 17-i lemezbemutató koncerten is az Urániában. "Vendégként Novák Péter is fellép velünk, elénekli velem az albumon hallható két duettünket, a Te dráma vagy nekem, valamint a Semmi sose volt címűt. Ő külön is előad egy számot".

A tervek szerint nyáron lesz turné.



Mint Marozsán Erika fogalmazott, az éneklés, a lemezkészítés és a koncertezés egészen másfajta munkát és koncentrációz kíván, mint a színészet, lélektanilag is eltérő a színpadi jelenlét. Hozzátette: a zene nagyon izgatja, és már azon is gondolkodik, milyen más műfajt képviselő zeneszerzőkkel fog együtt dolgozni a jövőben.



Marozsán Erika több mint negyven hazai és külföldi filmben szerepelt, közöttük volt a Rám csaj még nem volt ilyen hatással (1993), a Szomorú vasárnap (1999), a Rokonok (2006) vagy Az ajtó (2012). Játszott az Új Színházban, Kaposvárott, Magyarországon legutóbb a Bozsik Yvette által rendezett Cabaréban lépett színpadra. Jelenleg a Kasvinszki Attila rendezésében készülő Paraziták a Paradicsomban című filmben forgat, ez Marius von Mayenburg színműve alapján készül, májusban pedig Németországban dolgozik egy kinti filmben.