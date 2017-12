"Másnak disszertációt hoz a postás az egyetemre, nekem cipőket" - szenvedéllyé válhat a netes vásárlás

Várkonyi Andrea kis csomagokkal lepi meg magát.

Elképesztő robbanás: Európában az internetező egynegyede minden ten vesz valamit az online térben, míg a magyarok örében 18 százalé ez az arány – derült ki a Masterindex európai e-kereskedelmi és fizetési trend kutatásából.

Mádai Vivien a férjének is rendel árut az internetről.

E témánál maradva Várkonyi Andrea, a FEM3 műsorvezetője nem tagadja, ő bizony nemcsak azért dönt sokszor az online shoping mellett, mert az ényelmes, hanem, mert élvezi a csomagok átvételét. Éppen ezért volt íváncsi arra, hogy nőtársai hogyan vélekednek a pénzköltésről és a vásárlásról. A Micsoda nő ! egyik adásának témája a nő és a kassza volt, ekkor derült ki például az is, hogy Mádai Vivien nem tudja beosztani a fizetését, és már fondorlatos módokon csempészi haza az online vásárolt dolgokat, hogy férje, Zoltán ne vegye észre, hogy megint vett valamit.

Gyermekeinek is gyakran vásárol Doszpot Evelin. A boltokban ellenőrzi a méretet, aztán rendel a netről.

– Az én kezem özül valahogyan kifolyik a pénz. De akkor is, ha étezer forintról van szó, és akkor is, ha húszezerről. Lehet, hogy ehhez fel kell nőni. A férjem nagyon jó beosztó, ezért jól kiegészítjü egymást. Nagyon kellett nekem egy olyan ember, mint amilyen ő. A legtöbb konfliktusunk egyébként ebből adódik, a pénz kezeléséből. Nem tudom, mire megy el. Nem óriási összegekről beszélünk, de sok kicsi sokra megy. Múltkor a férjem már fel is vetette, hogy a fizetésemet hozzá éne utaltatnom! – árulta el Vivien.– Én a telefonoktól elkezdve a töltőig, a lakásdíszen át bármit épes vagyok megvenni. Imádom, hogy egy kis túlzással a piros lámpánál is tudok venni valamit. Pár kattintás, és már úton van a csomag.– Én rengeteget vásárolok online, a férjemnek is. Boldoggá tesz, hogy rendelek neki valamit. Általában mindig jó, amit veszek, és örül is neki.– Én az ikreknek szoktam online vásárolni, mert velü nem lehet elmenni sehova, ketten négyfelé szaladnak. Minden szezonban egyszer elmegyek velü vásárolni, hogy megnézzem, mekkora méret kell nekik, majd átállok az internetes vásárlásra. Egyébként a lakberendezés a gyenge pontom. Amikor azt mondom, hogy nincs egy rongyom sem, a férjem azt mondja, nézz örül, abban a lámpában és abban a szőnyegben van a ruhád ára.

Doszpot Evelin ikerlányai.

– Azért kedvelem az internetes vásárlást, mert van egy kis meglepetés a munka végén. Ruhákat és cipőket is szoktam venni.– Mindenhova fel vagyok iratkozva, hogy kapjak értesítéseket a leárazásról. Van egy olyan applikációm, amely hanggal jelez a telefonomon, ha új áru érkezik. Amikor a férjem meghallja, már érdezi, hogy akkor most megint eltűnsz egy fél órára?– Én is akciósan vásárolok. Mondtam is múltkor Gábornak, hogy rengeteg pénzt spóroltam, mert csak leárazva vásároltam mindent.

Hevesi Kriszta: Másnak disszertációt hoz a postás az egyetemre, nekem cipőket.

– Nagyon sokszor ajándékozom meg magam online. önget a postás, és elérkezik a nap fénypontja! Imádom a meglepetéseket, leginkább ezért vásárolok. Egyszerre több mindent, és igazi meglepi, mert sosem tudom, hogy éppen melyiket hozta a futár.– Mert házhoz hozzá , időt spórolok vele. Mondjuk az kellemetlen benne, hogy otthon éne ehhez lennem. Engem legfeljebb éső este találna otthon a postás, ezért én az egyetemre érem a csomagjaimat. A kollégáknak doktori disszertációkat hoznak, nekem meg cipőket.

– Autóra. Mindig régi fazonautóim vannak. Tomi mindig mondja, hogy modernebbre éne cserélnem. De nem akarok azon aggodalmaskodni, hogy ellopjá , megkarcoljá .– Nem vagyok hajlandó megfizetni a márkát. Csak azért jóval többet fizetni, hogy az a bizonyos címke legyen benne.– Egy téli bőrcsizmára például maximum húszezer forintot szánné . Egy bizonyos pont fölött nem fizetné dolgokért.– Ha egy ember ráhangolódik a másikra, akkor jó eséllyel tud személyre szóló ajándékot venni. Szeretek meglepit kapni, Gábor meg erre éptelen. Ő teljesen befeszül, hogy mi lenne az, aminek örülni fogok. Most már megkérdezi. Én próbálom magam úgy védeni, hogy örülírom, nagyjából mire vágyné , és oldja meg.– A férjem nem jó benne. Próbálkozik, csak nem sikerül, de én ezt iszonyatosan imádom. Már nem ragaszkodik a meglepikhez. Néha eltalálja egyébként. Vannak kedves dolgai: virág, apróság, a kedvenc csokim. Amúgy már az összes divatlapot megmutattam neki, az asztalomon kint hagytam, bekarikáztam, a barátnőm átküldte neki, de még így sem sikerült.