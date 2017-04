Mától a legjobb harcosok hódítják meg az RTL Spike-ot

Felejthetetlen hétvége elé néznek a küzdősportok szerelmesei: az év legnagyobb bunyóbulija, a budapesti Bellator gála alkalmából az RTL Spike ötnapos szupermaratonnal kedveskedik a számukra. Mától vasárnapig a kick-box legenda, Kimbo Slice igaz történetét, minden idők legjobb MMA mérkőzéseit, a pénteki, Papp László Sportaréna-beli Bellator gála összecsapásait, valamint a tavaly őszi budapesti kick-box rendezvény izgalmas pillanatai láthatják a nézők.Április 14-én, pénteken immár második alkalommal látogat hazánkba a világ egyik legnépszerűbb MMA és kick-box rendezvénysorozata, a Bellator. Ennek kapcsán először rendeznek hazánkban, a Papp László Sportarénában hivatalos kevert harcművészeti (MMA) gálát. A péntek este 19.00-tól kezdődő eseményre még mindig kaphatók jegyek – a mérkőzéseket több, mint 140 országban mutatják be tévék. A magyar nézők szombaton 22.00-tól az RTL Spike-on élvezhetik a modern kori gladiátorok küzdelmeit.A csatorna azonban a hét többi napján sem hagyja izgalom nélkül a sportág szerelmeseit: szerdától vasárnapig ugyanis minden éjjel extra tartalmakkal kedveskedik nekik. Elsőként ma 23.00-tól Kimbo Slice, minden idők legnagyobb MMA bajnokának pályafutását ismerhetik meg egy sajátos szemszögű dokumentumfilmen keresztül, csütörtökön ugyanebben az időben jön a 15 legérdekesebb meccsbefejezés. Pénteken, szintén 23.00-tól a tavalyi őszi gála teljes programja fut a képernyőn, szombaton 22.00-kor pedig robban az igazi adrenalinbomba: végre az RTL Spike nézői is láthatják az egy nappal korábban, a Papp László Sportarénában rendezett összecsapásokat.A magyar "kolosszeumban" a szervezet magyar váltósúlyú K-1 világbajnoka, Laszák Zoltán a francia Karim Ghajji ellenében védheti meg a tavaly szeptemberben ugyanitt szerzett elsőségét. Az idáig veretlen hazai MMA-reménység, a pehelysúlyú Borics Ádám is ketrecbe száll: az amerikai Anthony "Pretty Boy" Taylorral néz farkasszemet. A gálán ott lesz a legjobb női thai boxoló, a pehelysúlyú Jorina Baars is., a műfaj legjobb állóbunyósa, az amerikai szupersztár, Raymond Daniels a váltósúlyú Győrfi Csabával, a kétszeres pehelysúlyú világbajnok, a kanadai Gabriel Varga pedig Görbics Gáborral méri össze az erejét.A szupermaratont vasárnap este a 20 legjobb kiütést bemutató, formabontó szkeccsfilm zárja.április 12. 23.00 – Kimbo Slice: A felülmúlhatatlan (dokumentumfilm)április 13. 23.00 – Bellator Top 15 fantasztikus meccsbefejezésáprilis 14. 23.00 – Bellator Budapest 2016 – ismétlésáprilis 15. 22.00 – Bellator Budapest 2017 – premieráprilis 16. 23.00 – Bellator Top 20 kiütés – extra kiadás