Matt Damont rendezi Ben Affleck - Egy milliókat elcsaló exrendőr történetét viszik vászonra

Ben Affleck és Matt Damon együtt készít filmet a McDonald's gyorsétteremlánc Monopoly-játékával milliókat elcsaló amerikai ex-rendőr igaz történetéről.



A Fox stúdió által jegyzett produkció egy nemrég megjelent cikkre épül, amelyet a The Daily Beast című hírportál közölt. A film bemutatja, hogy az FBI miként csapott le egy bűnszövetkezetre, amelyet egy bizonyos Jerry bácsi (Uncle Jerry) működtetett, aki biztonsági főnökként dolgozott annál a cégnél, amely a játékhoz tartozó sorsjegyeket nyomtatta a McDonald's számára - írja a The Hollywood Reporter című filmes portál.



A férfi éveken át kicsempészte a legértékesebb nyereményeket tartalmazó sorsjegyeket, amelyeket aztán ismerőseinek adott, ő maga pedig jelentős részesedést kért a nyereményből. Az 1995 és 2000 között zajlott csalás révén több mint 24 millió dollárhoz jutottak hozzá az érintettek.



A 2001-ben játszódó történetet a Deadpool-filmeket jegyző Paul Wernick és Rhett Reese dolgozza át a mozivászonra.



A 45 éves Affleck rendezőként, a 47 éves Damon főszereplőként működik közre a moziban, amelyet közös produkciós cégük, a Pearl Street Films készít a stúdió számára.



A Fox olyan stúdiókat maga mögé utasítva szerezte meg a megfilmesítési jogokat, mint az Universal, a Warner Bros. és a Netflix.



Affleck és Damon 1998-ban kaptak Oscar-díjat a Good Will Hounting című film forgatókönyvéért.



Afflecknek ez lesz az ötödik nagyjátékfilm rendezése a Hideg nyomon, a Tolvajok városa, Az Argo-akció és Az éjszaka törvénye után.