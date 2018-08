"Medvetámadás" érte az Irigy Hónaljmirigy tagjait - videó

Az Irigy Hónaljmirigy sztárjai öt napon keresztül koncerteztek Erdélyben, ahol négy helyszínen összesen több, mint tízezer embert szórakoztattak. A majd egy hét alatt a dinamikus tempó mellett szakítottak időt arra is, hogy felfedezzék a tájat és a helyi ételeket, egyik este pedig még egy medvével is harcba kellett szállniuk...Az erdélyi kalandról a zenekar tagjai nagy lelkesedéssel meséltek, élvezték a koncerteket, a közös bulizást, az erdélyi vendégszeretet és a helyi ételeket is. Ahogy pedig azt tőlük megszokhattuk, humorból sem maradt hiány.– Gyorsan elrepült ez a közel egy hét, amely igazi csapatépítő is volt a zenekar számára. Mivel folyamatosan együtt voltunk, sokat tudtunk beszélgetni, délelőttönként többször kirándultunk, a bulik után esténként pedig együtt bandáztunk a szálláson, ahol jobbnál jobb helyi gasztro-különlegességekkel, például töltött káposztával vagy házi kenyerekkel kedveskedtek nekünk a vendéglátóink – mesélte Sipos Tomi, aki egy "félelmetes" kalandról is beszámolt. – Egyik este éppen a teraszon iszogattunk, amikor furcsa hangra lettünk figyelmesek. Néhány perc múlva egy hatalmas barnamedve körvonalai látszódtak a kerítés mellett. Mint később kiderült, Feri vette fel a medvejelmezt, hogy megtréfáljon minket, később azonban jól megbánta… – nevetett Tomi.Papp Feri elárulta, hogy magánakciójával valójában a csapat tagjait szerette volna tesztelni.– A koncerteken a Numerakirály közben használjuk ezt a medvejelmezt, adott volt, hogy egyik este jól megvicceljem a többieket. Kíváncsi voltam, hogy viselkednének egy esetleges valódi medvetámadás esetén. Jelentem, egészen jól vizsgáztak!A srácok a mini koncertturné után sem állnak meg, nagy erőkkel készülnek az újabb fellépésekre és biztosak lehetünk benne, hogy hamarosan jelentkeznek a nyár valamelyik giga slágerének Mirigyes feldolgozásával is.